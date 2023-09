Pour Renaud Van Geen, seul le blason compte: "Les autres détestent La Roche? Je m'en moque"

Renaud Van Geen, on imagine que vous tournez comme un lion en cage ?

Et comment ! Ce qui compte, c’est le championnat. Et ne pas pouvoir le commencer, je ne vous cache pas que cela m’a bien embêté.

Vous avez suivi les deux premières rencontres de La Roche. Votre opinion ?

Contre Oppagne, nous n’avons pas grand-chose à revendiquer. Nous n’avons pas eu voix au chapitre et en plus, nous avons commis des erreurs au mauvais moment. Contre Messancy par contre, le revers était plus frustrant. Nous menions à la pause, mais notre reprise a été catastrophique. Nous nous pénalisons nous-mêmes et c’est dommage. Nous commettons des erreurs évitables et nous manquons d’efficacité devant. L’un dans l’autre, cela nous empêche de prendre des points. Mais le plus embêtant, c’est cette manière de reprendre nos secondes périodes. C’était encore pareil mardi en amical à Melreux (NDLR: défaite 2-0). Le match avait repris de quinze secondes que nous encaissions déjà.

Comment parvenir à gommer cela ?

Je ne sais pas. Peut-être qu’il faudra élever la voix avant le début de la seconde période. Mais c’est un souci collectif, pas individuel. C’est comme si tout le monde était démobilisé en remontant sur le terrain.

Vous avez parlé d’un manque d’efficacité. Mais avec six buts pris en deux matches, il faudra resserrer les boulons derrière ?

Clairement. Il faut prendre nos marques. Dans certains matches, sur les quatre défenseurs et le gardien, j’étais le seul à être titulaire l’an dernier. Et en plus, ce sont des jeunes. Donc, il faut un peu de temps pour que la maturité et les automatismes arrivent. Tout en sachant que nous ne pouvons pas attendre trop longtemps.

"La Roche est détesté ? Je m’en moque"

Pour La Roche, le championnat commence vraiment ce samedi ?

Au niveau comptable, il a déjà commencé. Mais c’est vrai qu’Oppagne et Messancy pour débuter, c’est du costaud. Enfin, j’ai cru comprendre que nous avions affronté le Real Madrid la semaine dernière. Mais ce n’était pas vraiment le cas. Et nous aurions dû prendre au moins un point.

Si vous rentrez les mains vides de Nothomb, ce sera inquiétant ?

Non. Nous n’aurons joué que trois matches. Maintenant, il faut bien se dire que ce que nous sommes parvenus à réaliser l’an dernier, en nous sauvant grâce à un gros deuxième tour, cela n’arrivera pas chaque année. Ce que nous avons réalisé l’an dernier, c’est un micro-miracle. Et même si c’est quelque chose dont nous nous souviendrons longtemps, c’était compliqué. J’aspire à vivre une saison sereine, sans jouer un match de Coupe chaque semaine. Mais bon, il ne faudra pas mettre le feu pour autant en cas de 0/9. J’espère évidemment la victoire, mais j’espère aussi voir une évolution dans la correction de nos défauts.

L’an dernier, votre redressement a coïncidé avec un schéma de jeu plus défensif. Cette année, vous êtes plus offensif. Vous prenez plus de plaisir malgré les défaites ?

Moi, le plaisir, je le prends quand nous avons des points après les nonante minutes. Ce qui compte, c’est le résultat. Alors oui, quand tu as la possession, que tu fais tourner le ballon, que tout le monde participe au jeu et que tu gagnes, c’est plus gai. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes La Roche. Nous ne sommes pas une équipe du haut de classement. Nous n’avons pas des joueurs pour développer un jeu léché. Ce qui fait notre force, c’est la solidarité du groupe. Et cette mentalité rochoise. Tout le monde travaille les uns pour les autres. Nous émergerons grâce au collectif. Nous n’avons pas un joueur, comme cela a pu être le cas dans le passé, qui va nous sortir d’un mauvais pas grâce à un exploit individuel. C’est fini cette période. Nous reconstruisons avec des finances qui ne nous permettent pas de payer un gars bien cher comme c’est le cas dans les équipes situées au-dessus de nous dans le classement. Et même en dessous. Le budget de La Roche est probablement le plus soft de la P1. Il faut faire avec. Et même si l’an dernier, nous avons joué avec cinq ou six mecs derrière, cela nous a permis de prendre les points. Et donc, de prendre du plaisir. Alors oui, c’est peut-être un jeu réducteur et un peu régressif, mais ce qui compte, c’est que nous avons pu sauver La Roche en P1. Notre mentalité doit faire la différence. Cela amène parfois quelques débordements et je sais que La Roche est souvent détesté par les adversaires. Mais franchement, je m’en moque totalement. Ce qui compte, c’est le blason.