Philippe Petit veut un 4 sur 6 avant Habay-la-Neuve

Un match perdu sur tapis vert (après un partage sur le terrain), un autre disputé dans sa quasi-intégralité en infériorité numérique et perdu sur un sec 5-0: Meix pouvait difficilement moins bien commencer sa saison. Même si, dans le contenu, il y a des éléments positifs à retirer, après un 0 sur 6 et un 0-10 à l’average, les Mauves savent qu’ils ne doivent plus traîner pour décoller. Sans compter qu’un tel bilan peut laisser des traces sur le moral des troupes. "Cela reste en travers de la gorge effectivement, commente Philippe Petit. Et certains de mes joueurs marchent davantage au moral que d’autres ; il ne faudrait pas qu’ils accusent le coup. Le week-end passé, tant qu’on tenait le 0-0, ça allait, mais dès qu’on a concédé le premier but, quelques-uns se sont écroulés. Je n’étais pas content sur l’arbitrage, et pas nécessairement à cause de la seule carte rouge, mais je n’étais pas content de mon équipe non plus."