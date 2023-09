"Mais nous aurions pu aussi compter deux unités ou six, commente Philippe Medery, le coach de Mormont. Waremme m’a bien plu avec des qualités techniques intéressantes et Elsaute dispose aussi d’une belle équipe. Je ne vais pas me plaindre de ce bilan car nous sommes loin d’être prêts physiquement. Sur le plan mental, le groupe est tel qu’il a toujours été, réactif, à l’écoute, agréable. Techniquement, c’était pauvre lors des deux matchs. Nous avons un gros moteur, mais nous n’arrivons pas encore à mettre l’accélérateur lorsqu’il le faut."

Ce retard physique, Philippe Medery l’avait prévu.

"En août, de nombreux cadres, que j’appelle officiers, sont partis en vacances, dit-il. Ces officiers sont des joueurs d’expérience, qui ont une famille, des obligations familiales et ne peuvent partir quand ils veulent en vacances. Donc, je n’ai pas multiplié les séances pour les autres à qui il ne faut pas faire croire qu’ils peuvent prendre la place des officiers. Nous sommes en train de bosser pour revenir à niveau, mais je ne dis pas que nous sommes à la rue non plus, pas du tout. Au niveau de l’endurance, c’est ok, mais le reste, il y a du travail. "

Au moment d’affronter Meix-devant-Virton, Mormont doit se préparer à évoluer sans Robin Dardenne pendant de nombreuses semaines.

"Au moins six à huit semaines, mais la consolidation de la clavicule cassée n’a pas encore débuté, explique Philippe Medery. Sa perte est déstabilisante pour le groupe, on perd un officier polyvalent, qui a un impact énorme sur le jeu. Les spectateurs ne s’en rendent sans doute pas compte, mais son volume de jeu est grand. J’ai discuté avec le staff sur la manière de le remplacer, ce n’est vraiment pas simple."