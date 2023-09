"Pas de doute après notre un sur six"

La légende prétend que les équipes qui vont loin en Coupe le paient souvent en début de championnat. Ceci expliquerait-il le départ poussif des Marlovanais ? "Je ne pense pas, répond Benjamin Simon. Les matchs se sont enchaînés, certes, mais nous avons pu faire tourner notre noyau. En revanche, on n’aborde pas un match de Coupe de la même manière qu’un match de championnat. Ce sont deux compétitions totalement différentes et il y a donc une transition à effectuer."

L’acolyte de Frédéric Jacquemart rappelle, aussi, que l’effectif famennois a connu une petite mue, cet été. Dehon, Micha, Paquay, Dessart, Talmas: c’est quasiment la moitié du onze de base qu’il a fallu remplacer. "Et ce n’est jamais simple de perdre autant de titulaires, observe Benjamin Simon. Mais nous avons effectué beaucoup de matchs amicaux pour faciliter l’intégration des nouveaux et cela se passe plutôt bien. Après, il est clair que les automatismes ne se développent pas en deux semaines."

Lorsqu’on demande à Benjamin Simon qui est le véritable T1 de Marloie, lui ou Frédéric Jacquemart, l’ancien coach de La Roche ne se mouille pas: "Nous travaillons main dans la main. La semaine, Frédéric travaille davantage avec les joueurs offensifs et moi avec le reste du groupe. Qui décide de la compo le week-end ? On la fait ensemble. Jeudi après-midi, on en discutait déjà." Avec les retours de Jacquemart junior et Lambert, il y aura des choix à faire.