Julien Watrin proche de son record, Enzo Legendre et Juliette Lothaire 11e

Autre Dampicourtois, Julien Watrin faisait, lui, bien évidemment partie du programme principal. Dans la course B du 400 m plat, le recordman de Belgique du 400 haies s’est classé troisième, devancé par le Hollandais Boers et par Robin Vanderbemden. Le Gaumais, qui était en tête à l’entrée du dernier virage, a couru en 45.60, à quatre petits centièmes de son record personnel en plein air. Et un peu plus loin de son record en salle, établi cet hiver au championnat d’Europe (45.44).