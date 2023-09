Ethe ou Virton ce week-end: Aloïs Reichert a tranché

Après avoir réussi son oral de fin d’études vendredi matin, Aloïs Reichert va pouvoir débuter son week-end avec l’esprit libéré. Mais cette semaine, ses gants seront rangés au fond du sac. Joueur à Ethe, l’ancien habaysien est également kiné à l’Excelsior de Virton. Et ce samedi, les deux équipes jouent au même moment. "La priorité, cela reste Virton et je l’avais toujours annoncé, justifie Aloïs Reichert. Cela arrivera sept ou huit fois pendant la saison d’avoir les deux équipes qui jouent en même temps. Je pourrai m’arranger une ou deux fois, mais ce samedi, ce n’était pas possible. Ce que je préfère entre une qualification de Virton et une victoire d’Ethe ? Les deux bien sûr."