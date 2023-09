Entre Oppagne et Sart, Joseph n’a pas hésité longtemps

Son transfert "Plusieurs clubs m’avaient contacté: Harre-Manhay, Sart et Oppagne. Sart, j’ai dit non directement. Je ne me voyais pas trop dans cette équipe. Il y a de plus en plus de Liégeois chez les Spirous et je n’ai rien contre eux, mais je trouve la mentalité luxembourgeoise différente. Avec Harre-Manhay, nous avions convenu d’un rendez-vous. Il est finalement tombé à l’eau: après avoir discuté avec Oppagne, j’ai senti que mon avenir se trouvait là-bas. J’ai donc directement prévenu Ludovic Lejeune. Pourquoi Oppagne ? Parce que cela reste un club familial, comme Gouvy. Puis je connaissais le coach, Valère Lamy, et le T2, Laurent Deville. C’est toujours préférable de savoir où l’on met les pieds."

Ses larmes Gauthier Joseph n’avait pu retenir ses larmes après le match décisif contre Biesme, avec Gouvy, la saison dernière. "La montée de Gouvy en D3 a failli me faire changer d’avis, avoue-t-il. J’étais à deux doigts de chercher une solution pour annuler mon passage à Oppagne. Mais je me suis dit que je n’avais qu’une parole et que je devais donc l’honorer. Je ne le regrette pas. Je suis convaincu, aujourd’hui, que c’était le meilleur choix pour moi."

Son hygiène de vie "Cela reste mon talon d’Achille. J’étais parmi les moins bons élèves lors des tests physiques, mais cela a toujours été le cas, dit-il. Je n’ai jamais été très endurant et je ne suivrai jamais un Valentin Raskin pendant un cross. Mais j’essaye de faire des efforts. J’ai déjà perdu deux ou trois kilos. Pour bien faire, il faudrait encore que j’en perde quatre ou cinq."

Sa relation avec "Tof" Bertels "Je ne connaîtrai plus jamais un entraîneur comme ‘‘Tof’’. C’est lui qui m’a lancé et je n’ai connu que lui depuis que je suis arrivé en première . J’aimais bien le taquiner et lui n’hésitait jamais à m’allumer. Mais je pense qu’il était temps que l’on se sépare pour ne pas que notre relation devienne malsaine. J’avais l’impression qu’il était plus dur avec moi qu’avec d’autres. Mais cela voulait sans doute dire, aussi, qu’il croyait en moi, en mes qualités, et qu’il aurait voulu que je les exploite davantage."

L’arrivée de Marvin Étienne "Il s’est entraîné avec nous cette semaine et on sent déjà son apport. Il parle beaucoup et quand on lui donne le ballon, on sait qu’il ne devrait pas le perdre. C’est un renfort de choix, qui doit nous permettre de viser le top. Je ne parlerai pas de titre, mais si Oppagne veut faire mieux que la saison dernière, avec une 3e place en P1 et une finale de Coupe, il doit s’en approcher. Mon favori ? Je dirais Ethe… s’il ne nous fait pas une ‘‘Freylange’’."

Son nouveau coach "Je connaissais déjà un peu Valère Lamy, mais je le découvre comme entraîneur. C’est un autre homme dès l’instant où il franchit la porte du vestiaire. Le jour et la nuit par rapport à l’homme qu’il est en dehors des terrains. Il sait se montrer sérieux et il sait se faire entendre."