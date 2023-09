En patron, Libin prend sa revanche sur Bouillon

En menant de deux buts après quinze minutes de jeu à peine, Libin, supérieur dans la circulation du ballon, a su se rendre la vie facile. Avec Thonon en pointe et le jeune Robert dans son dos, Libin avait déjà vu Hotua chauffer les gants de Larchez quelques minutes avant l’ouverture du score.

"Nous avions à cœur de prendre notre revanche par rapport au match de mardi où cela n’avait pas spécialement bien tourné pour nous, commente Esteban Thonon. Nous avons été solides et surtout, nous avons mis les ballons au fond, ce que nous n’avions pas su faire mardi. Deux buts d’avance au quart d’heure, c’était le scénario parfait pour nous. Nous ne voulions pas commettre la même erreur que mardi."

Pris à froid, Bouillon, privé de Colas, Dasnoy, Klaus, Ampolini et qui a perdu le jeune Dubois après dix minutes à peine, tente de réagir. Avec un jeu (parfois) trop direct, les hommes de Christophe Szwed commencent à se montrer plus insistants, mais derrière, le duo Gillet-Ara veille au grain. Trop dépendant de la qualité de passe d’un Robinet toujours très intéressant dans l’axe, Bouillon parviendra à se créer deux petites occasions via Molitor. La première fois, le jeune bouillonnais voit sa reprise de la tête filer à côté. La seconde fois, sa frappe est captée sans trop de soucis par un Istace réduit au chômage technique pour le reste. "Nous étions un peu fatigués de mardi, mais c’était pareil pour Libin, dit Guillaume Robinet. Nous avons quelques joueurs absents, mais nous commettrons trop d’erreurs sur ce match. Nous avons commencé à jouer à 0-2. Nous avions un petit espoir de réduire l’écart, mais Libin n’a rien lâché."

Le troisième aurait pu tomber plus tôt

En fin de première période, Libin passe proche du 0-3 à deux reprises, mais Larchez sort parfaitement devant Thonon avant de voir Voet sauver, devant sa ligne, un ballon de Hotua.

La seconde période sera gérée de main de maître par une équipe de Libin parfaitement organisée. Si Hotua, Khelfi ou encore Nollevaux passent à deux doigts du 0-3, le troisième but tombera finalement dans les derniers instants grâce à l’excellent Rodrigues. "C’était un jour sans, résume Guillaume Robinet. Après, Libin vise le titre, pas nous."

Avec ce succès, Libin compte le maximum de point après trois journées. Les Libinois, qui affichent un average de +5 ont déjà planté sept buts et restent sur deux clean-sheet. De quoi aborder la suite des festivités avec confiance.

"Nous pensions que Bouillon allait pousser en seconde période, mais nous savions qu’il fallait surtout contenir Robinet et cela a bien marché, termine Esteban Thonon. Rien n’est fini, il faut prendre match après match. Nous avons à cœur de jouer le tour final et de gagner cette première tranche. Nous aurions évidemment aimé gagner mardi aussi, mais nous n’avons aucun regret."

Bouillon: Larchez ; Pierson, Voet, Boizet, Degano, Robinet, Tymanyk (63’, Jelu), Dubois (10’, Molitor), Cahart, Tulpin (63’, Brunaux), Chauffour.

Libin: Istace ; Rodrigues, Gillet, Ara, Cavelier, Léonard, Bourgeois, Robert, Khelfi (74’, Delahaut), Thonon (85’, Arnould), Hotua (57’, Nollevaux).

Arbitre: Francis Mertz.

Buts: Robert (10’, 0-1), Hotua (15’, 0-2), Rodrigues (88’, 0-3).

Carte jaune: Robinet

10’, superbe mouvement collectif pour Libin. Thonon joue en relais avec Khelfi avant de se heurter à Larchez. Robert a suivi et, en deux temps, pousse au fond (0-1).

15’, le contrôle de Boizet est trop long. Tout profit pour Hotua qui file au but et qui place entre Larchez et le poteau (0-2).

88’, après un coup franc mal dégagé par la défense de Bouillon, Rodrigues enroule dans le petit filet (0-3).