Damien Tucci ne garera jamais le bus cette saison

S’il veut s’en sortir en D3, Longlier devra se montrer plus efficace dans les deux rectangles. "En P1, nous pouvions louper un ou deux face-à-face, ou offrir un cadeau à l’adversaire, et gagner malgré tout. En D3, ce n’est plus possible", prévient un Damien Tucci qui a sérieusement remodelé l’effectif qui a décroché le titre en P1 il y a quatre mois. Dans le onze de départ du dernier match figuraient six nouveaux. "Et cela se ressent au niveau de l’organisation, dit-il. Certains garçons manquent logiquement de repères et on travaille beaucoup là-dessus. C’est d’autant plus important qu’on a la volonté d’aller chercher haut nos adversaires. Si un seul garçon ne fait pas son boulot, c’est l’équilibre de toute l’équipe qui est menacé."

L’ancien entraîneur de Poupehan prévient: Longlier ne garera jamais le bus devant son but cette saison. "Parce que nous ne savons pas le faire, dit-il. Nous n’avons jamais été performants lorsque nous avons mis en place un bloc bas. Puis, si tu laisses dix mètres à un défenseur comme Vialette pour relancer, c’est le meilleur moyen de te faire punir. Je préfère que mon équipe défende en avançant."

Tout Français qu’il est, Damien Tucci considère ce déplacement à Marloie comme un vrai derby. "Pour moi, quand l’entraîneur adverse est un copain, c’est automatiquement un derby, sourit-il. J’ai vu Marloie en Coupe et Minthe m’a laissé une belle impression devant. Cela bouge beaucoup autour de lui. Marloie a mal commencé ? Faisons en sorte que les Famennois ne se réveillent pas ce week-end. C’est une équipe qui a fait ses preuves en D3 et qui a donc plus d’expérience que nous, mais Fred Jacquemart sait, aussi, que nous avons les armes pour leur donner du fil à retordre."

Pour Damien Tucci, le scouting est indispensable à ce niveau: "C’est important que connaître les points forts et les points faibles de ses adversaires. Je m’adapte toujours à l’équipe adverse. Je le faisais déjà en P1 et ce sera encore plus important en D3. J’ai un ami français qui fait du scouting pour moi. Il ne connaît personne, donc il a un regard totalement objectif. Vous, les Belges, vous avez tendance à glorifier éternellement les joueurs qui étaient très bons dans le passé (rires)."