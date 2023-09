"Fallait-il s’attendre à autre chose en affrontant Raeren et Habay, demande Alain Colomberotto, qui rappelle que son équipe a terminé 4e en P1. Ces deux équipes sont d’un niveau supérieur et sans un bon Gilles Regnier en première période, pas certain qu’on ne prend pas le même tarif contre Habay que contre Raeren. Au moins cette fois, les consignes ont été suivies."

Des joueurs ont modifié l’organisation tactique du coach

Parce que contre Raeren, certains joueurs ont pris l’initiative eux-mêmes de changer l’organisation mise en place par le coach. De quoi déjà provoquer une réunion dans le vestiaire de Gouvy mardi dernier.

"Nous avons rencontré des joueurs en tête à tête pendant une heure et quart puis tout le groupe pendant une heure, confie Alain Colomberotto. Nous voulions que les joueurs écoutent les consignes, respectent ce que je demande. Tout le monde a bien reçu le message."

Depuis l’arrivée du T1, Gouvy a laissé partir Teo Scheid, William Delvaux est descendu en B et l’équipe a perdu Eryilmaz qui devait être deuxième gardien. De quoi mettre de la friture sur la ligne entre Alain Colomberotto et la direction ?

"Pas du tout, je dis juste que je ne suis pas content de me retrouver avec un seul gardien et que je crains une tuile avec Gilles Regnier", dit-il.

Ce week-end, Gouvy reçoit Seraing, un club que le coach gouvyon connaît bien puisqu’il réside tout près de la cité serésienne.

"Notre championnat début ce week-end. Face à des jeunes qui s’entraînent une fois voire deux par jour dans un club où la formation est bonne. Ils sont éduqués footballistiquement, auraient dû battre Sprimont et Wanze Bas-Oha. Ils sont encore naïfs et il faudra en profiter. Difficile néanmoins de savoir quels joueurs on va affronter avec la fin du mercato, les moins de 23 ans qui étaient d’abord en équipe A pendant la préparation, il y a quelques inconnues", conclut "Colo".