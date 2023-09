"Nous avons tous hâte que cela commence enfin, raconte Mehdi Araujo. Nous avons pu faire un amical face à Habay la semaine dernière, histoire d’avoir quand même un match dans les jambes avant la reprise. Nous n’avions pas su jouer plutôt car à chaque fois, les rencontres étaient annulées au dernier moment. Je n’ai pas joué contre Habay, mais de ce que je sais, nous avons eu du mal à nous mettre dedans en début de match avant de prendre le dessus."

Michaël Raimond l’avait dit la préparation athusienne avait été assez compliquée. Mehdi Araujo ne dit pas le contraire. "Disons que la préparation physique a été moins conséquente que la saison dernière car les absences étaient plus nombreuses, explique le taulier athusien. Le coach a très bien fait son boulot, mais il a dû composer avec les moyens du bord. On va donc dire que la préparation a été moins réussie que l’an dernier. Pas plus mal d’avoir eu le report face à Arlon ? D’un point de vue global, certainement. Mais personnellement, dès que je ne joue pas pendant un week-end, je deviens fou. J’avais envie de jouer."

Au lieu d’un déplacement à Arlon en ouverture, Athus aura donc droit à la réception de Rulles. "Et ce ne sera pas facile, glisse Mehdi Araujo. Je sais que des équipiers sont allés voir Rulles la semaine dernière face à Libramont. Le résultat ne m’a pas surpris, je me doutais bien que Rulles allait mettre une claque aux Ardennais. J’ai vu l’effectif de Rulles, la qualité est bien présente. Et ils ont bien transféré cet été, avec notamment le jeune meneur de Fratin. Lui, c’est du costaud."

"Mathieu Fivet, je sais qu’il est monstrueux au coaching"

Mehdi Araujo sait qu’il ne faudra pas enflammer le match. "Car au niveau cardio, Rulles est largement au-dessus de nous, souffle l’intéressé. Cela court beaucoup à Rulles. Je pense que nous avons l’avantage au niveau du gabarit et à l’intérieur, mais Rulles a plus de condition que nous. Et cette équipe aura aussi plus de rythme. Il faudra se servir de nos points forts à bon escient. Mais bon, en face, c’est Mathieu Fivet au coaching, je sais qu’il est monstrueux et qu’il va tout faire pour nous contrer. Je pense qu’il faudra laisser le jeu venir à nous. L’an dernier, nous n’étions pas attendus. Cette année, ce sera le cas. Réaliser un début de saison comme celui de l’an dernier, ce sera difficile. Maintenant, nous avons aussi une belle équipe. Et Thomas Fisch, c’est un vrai plus. Sans oublier que les jeunes qui ont commencé à percer l’an dernier devraient se montrer encre plus à leur avantage cette année."