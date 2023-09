Les deux champions de Belgique en titre ultra, Florian Descamps et Laura Van Vooren, en couple dans la vie, en seront, respectivement sur 26 km (1 350 m de D + ) et la distance reine, 43 km (2 150 m). Au même titre que les deux dauphins du premier, Virgille Vandewalle et Renaud Anselme, vainqueur sortant des 43 km.

Maxime Monfort sera de la partie également. Auteur de quatre podiums en six courses en 2023, le futur directeur sportif de Lidl-Trek reste sur une 4e place, sur 84, fin juillet sur les 46 km du Monterosa Est Himalayan Trail (3 600 m de D + ). Inutile de dire qu’il aura à cœur de s’illustrer dans son village d’origine.

Christophe Toussaint et son équipe accueilleront aussi sur 43 km Arnaud Géromboux, 3e du national de trail, Olivier Remacle, champion de Belgique sur le Hérou en 2018, ou encore Andreas Pahos.

Les trois autres vainqueurs masculins de 2022 seront aussi présents: Arnaud Maquet, Nicolas Bucci et Grégory Gaspard. Ceux-ci s’étaient respectivement imposés sur 26, 17 et 7 km. Les deux premiers s’aligneront sur 25 km, une distance sur laquelle on verra aussi Sébastien Este et Thibaut Triaille. Gaspard, lui, s’alignera sur le 17 km, à l’instar de François Van der Ouderaa, Patrick Verté, Victoire Cravatte, championne de Belgique de course de montagne, et Élodie Dancette, lauréate il y a 12 mois.

Le Hérou est aussi la 3e et dernière manche du Lupulus Trophy Trail de l’Ourthe, après les Boucles Ardennaises et le Calestrail.

Sur les quatre parcours proposés, deux sont déjà sold-out: le 17 km (départ à 11 h) et le 25 km (9 h 30). Il reste en revanche plusieurs dizaines de dossards sur le 7 km (12 h 30) et sur le 43 km (8 h).

Il n’y aura pas d’inscription sur place. Tout se fait en ligne via la site: www.trailduherou.be.