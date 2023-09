Tintifontaine crucifié par un citoyen de… Tintigny

Un club où Ostojic, son numéro 9, son pied gauche et son style à la Christian Vieri sont revenus cet été après des passages à Jamoigne et Marbehan. L’attaquant avait quitté les Mauves dans la foulée de leur relégation en P2, après une expérience de deux ans parmi l’élite provinciale. "Je n’ai pas voulu poursuivre à Marbehan parce que j’espérais des renforts, mais c’est plutôt le contraire qui s’est passé, confie-t-il. En plus, des joueurs avec qui je m’entendais particulièrement bien sont partis. Ce qui est amusant, c’est qu’avant même que Rossignol me sollicite, j’avais dit à mon épouse que je retournerais bien là-bas. J’y ai beaucoup apprécié mon premier passage."

Choc de générations

S’il y est donc revenu, c’est pour découvrir une tout autre équipe. Au sein de laquelle, du haut de ses presque 38 ans, il fait figure d’ancêtre. "À part le gardien Julien Van Hoey et Joachim Morette, ils ont quasiment tous 21 ou 22 ans, ça fait un choc, sourit-il. Mais je ne peux que louer leur attitude. On dit souvent des jeunes de maintenant qu’ils ne sont pas assidus, mais ici, ils sont très impliqués, ratent rarement un entraînement. C’est agréable et puis, je retrouve un tandem d’entraîneurs, Mario Goffin et Thomas Depienne, que j’ai côtoyés à Jamoigne, lorsque j’allais dépanner en équipe B et je les apprécie beaucoup. Et je connaissais déjà presque toutes les personnes du comité."

Bref, l’endroit idéal, à quelques bornes de son domicile, pour finir une carrière que ce Luxembourgeois d’adoption avait entamée à Paliseul, à l’âge de 15 ans. Originaire de Vilvoorde, papa serbe, maman flamande, Zdravko est venu s’établir à Herbeumont avec sa famille lorsque son paternel a préféré la quiétude ardennaise à l’agitation bruxelloise pour couler une retraite paisible. "Et je me suis affilié à Paliseul parce que l’architecte de notre maison, Michel Jacquemart (NDLR: décédé l’an passé), était impliqué dans ce club", rappelle un joueur qui a aussi porté les couleurs de Libin, Longlier, Jamoigne et Marbehan. Souvent avec efficacité.