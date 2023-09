Désormais joueur-entraîneur du côté de Bertrix, Nicolas Roset n’a pas perdu son instinct de buteur, au plus grand plaisir de ses protégés qui risquent de réaliser une excellente saison au vu de la qualité dont regorge le noyau baudet.

Nicolas, on imagine qu’avec une égalisation à la dernière minute face à Libramont, vous avez fêté cela comme une victoire ?

Non pas forcément pour tout vous avouer. Je me suis tout de même permis de féliciter mes gars car j’étais vraiment fier d’eux. On y a cru jusqu’au bout ! L’ambiance était cependant présente avec quelques cris de rage et de satisfaction.

Un nul logique selon vous ?

Oui et non dans le sens où en termes de jeu proposé, les deux équipes peuvent se targuer d’avoir pratiqué du beau football. Toutefois, au vu de nos occasions franches, on méritait sans doute mieux.

Qu’avez-vous pensé de cette équipe B de Libramont ?

Je savais que c’était très bon, je connaissais effectivement la moitié de l’équipe, d’autant plus que certains ont joué en D3 l’an dernier avec moi. Elle sera nécessairement candidate au titre. J’avais d’ailleurs glissé cette formation dans mon top 3 à l’aube de la saison.

Outre le fait qu’il s’agissait d’une belle affiche, c’était une rencontre spéciale pour vous après votre passage chez les Mauves.

Je ne dirais pas que cela était spécial étant donné que je jouais dans l’équipe A la saison dernière. Force est de constater que l’engouement était moindre que celui qui existe lorsqu’on affronte ses anciennes couleurs. Je qualifierais mon dernier passage à Libramont comme mi-figue, mi-raisin. Toujours est-il que mon replacement en 10 au second tour a été très bénéfique pour moi. Cela m’a fait plaisir d’enchaîner de prestations honorables à ce poste.

Vous êtes désormais coach, comment se passe cette nouvelle expérience ?

Cela se passe très bien. J’essaie de varier un maximum lors des entraînements. J’ai sollicité certains coaches pour des conseils en vue de la préparation, notamment Damien Tucci. J’ai également demandé à Thomas Baudot pour l’aspect physique et en vue d’une récupération optimale. Physiquement, on doit encore bosser mais on n’est pas si mal non plus.

Est-ce difficile de concilier cela avec le rôle de joueur ?

Sincèrement, je ne trouve pas. Je pensais que cela allait être plus alambiqué. Ceci dit, cela m’exhorte à prester du mieux possible lors de chaque rencontre afin de faire office d’exemple pour mes joueurs.

Quel type de coach êtes-vous ?

Je dois reconnaître que je suis assez exigeant, peut-être un peu trop. J’ai au demeurant la certitude d’obtenir des résultats probants avec ce degré d’exigence. Mes séances durent régulièrement près de deux heures. Je suis assez critique mais jamais dans le but de casser mes gars. Je veux les booster ! Au niveau du football prôné, j’aime le jeu axé sur la circulation du ballon au sol.

Quels sont les objectifs de Bertrix cette saison ?

Le top 3.

Quels sont les joueurs de votre noyau qui risquent d’exploser cette année ?

Je citerais Aurélien Nemry, qui avec un Flo Martin à ses côtés, risque vraiment de prendre du galon. Aurélien Pierrard m’impressionne actuellement. Il est arrivé sans rien revendiquer, sans la moindre pression. Il a su cependant saisir sa chance. il est à l’écoute et applique les consignes à la perfection.