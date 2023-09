Nicolas Fraselle (Saint-Hubert): "Le coach ? La défense, c’est son truc"

Dès l’entrée en matière, ça a été compliqué pour Saint-Hubert. Le stress ? "Non, je ne pense pas. L’adversaire était fort agressif et jouait chaque possession à fond. Intérieurement, on s’attendait à un match plus facile. Parce que Pepinster est une nouvelle équipe, qui était déforcée (NDLR: il manquait quatre joueurs) et qui n’a pas encore d’automatisme. Mais on a dû batailler durant tout le match. Heureusement, on a toujours su limiter la casse. Si l’écart était monté à 15 ou 20 points, je pense que ça aurait été mission impossible. "

Dans le dernier quart-temps, les Borquins ont enfin réussi à poser leur jeu. Et à prendre l’ascendant, en jouant notamment sur Fraselle dans la raquette. "On a retrouvé notre jeu collectif, souligne le pivot ardennais. Les balles sont bien arrivées en dessous. Ce n’était pas des actions individuelles. Eux, physiquement, ils étaient cuits. Alors que nous avions encore des réserves. On a le luxe d’être à douze ou treize cette année. "

"On a envie de jouer les trouble-fête"

Le gros point d’interrogation de l’été concernait l’arrivée du nouveau coach, Michaël Jaspart, qui succède à Bastien Gilain. "Il n’a pas révolutionné les choses qui étaient en place, relève Nicolas Fraselle. Il va surtout amener plus de rigueur défensive. Je pense qu’il va nous faire franchir un cap. On sent clairement que la défense, c’est son truc. Il est très humain. C’est un chouette type. Je suis sûr qu’il va se plaire à Saint-Hubert. Il sait utiliser les mots justes pour recadrer l’équipe."

Ce Saint-Hubert 2023-2024 a de l’ambition. "Si on peut viser le top 6, ce serait magnifique, ajoute le pivot borquin. On a envie de jouer les trouble-fête dans la série. On est probablement meilleur que l’an dernier. Les transferts amènent une belle plus-value et les jeunes ont pris de la bouteille."