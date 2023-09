La bande marchoise de Simon De Harlez en route pour la gloire

Golfeur ou antiquaire, passionnés de tennis

Ce samedi, l’équipe de division 1 régionale des hommes de plus de 35 ans de Marche recevra le TC Bellerive de Tilff. "Il y a deux bonnes équipes à Marche dans cette catégorie, explique Simon De Harlez, auteur d’une saison exceptionnelle qui lui vaudra au moins le classement de B0. Nous formions une bande de copains autour de Benjamin Georgin, dans une équipe où nous avons pléthore de réserves. L’autre équipe avec le capitaine Nicolas Funémont, Mario Schmit et Antoine Dumont, est très performante, mais manque de forces vives. Nico a eu la bonne idée de créer un groupe WhatsApp qui permet de compléter son équipe quand il lui manque un joueur." Après avoir éliminé le Tenkie de Hasselt, champion de Belgique en titre, les Marchois pourront encore compter, sur l’antiquaire de Deulin (Hotton) qui se partage son club de tennis marchois et ses bases professionnelles en Suède et dans le sud de la France. Par contre, le n°1 famennois, Antoine Dumont, avait, de longue date, programmé des vacances en Espagne. "Je serai de tout cœur avec mes coéquipiers", assure l’ancien joueur professionnel de golf et aujourd’hui professeur sur les greens de Clervaux. Antoine Dumont était un des grands espoirs du tennis provincial à la fin des années 90. Le Bastognard, aussi doué pour le golf que pour le tennis, a opté pour la plus petite des deux balles. "Mais, je reste aussi passionné par le tennis que par le golf, confesse Antoine. Oscar, mon fils de six ans s’est mis au tennis, et je sens que le virus va me reprendre." Que ce soit Nicolas Furnémont, Simon de Harlez, Mario Schmit ou Antoine Dumont, les compères sont tous partis pour grimper de quelques classements.

En division régionale D1, Mathias et Thibault Meulemans, Dylan Leigniel et Nicolas Mersy joueront sur leurs terres dimanche matin et tenteront d’évincer les champions du Limbourg, le TC Maaseik.

Le podium de la semaine

1. Ugo Jacquet (Marche): Un début de semaine tonitruant dans les tournois du Belgian Circuit.

2. Hadrien Thieltgen (Arlon): Cinq victoires pour la fratrie Thieltgen au tournoi des jeunes d’Arlon, dont deux pour Hadrien, qui clot un week-end de rêve après son titre de champion francophone.

3. Thibaut Tocino-Coller (Libramont) : Le maître atout de la phalange libramontoise championne francophone. Invaincu en demi et en finale pour offrir le titre à son club.