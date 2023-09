Julien Collard : "La fiesta tout l’été, cela me réussit"

À l’image de François Reding, mais celui-ci a dû rayer le DO de son menu après avoir été fauché par un chien samedi. À l’instar aussi de Julien Collard, 47e sur 1 600 (16e non-élite, 4e en 30-34 ans) sur le XL, puis 43e sur 1 200 du DO. "Je m’étais inscrit sur le DO, car je n’avais pu avoir de dossard sur le XL, précise le Thiaumontois, mais j’ai réussi à en récupérer un. Je n’ai qu’un regret: sur le XL, je finis à 11 secondes du podium de ma catégorie. J’aurais sprinté si j’avais su que j’en étais si proche. Et dire que j’ai fait la fiesta tout l’été. Mais c’est cela qui me réussit. Je suis au top mentalement, et donc physiquement je cartonne…"

La fiesta, Julien l’a faite aussi avec ses équipiers entre les deux courses. Et même en pleine course dimanche, quand il a goûté au breuvage que lui tendaient ses amis, tout en appuyant sur l’accélérateur dans la côte de la Rayée, poursuivi par l’un d’eux équipé d’une tronçonneuse factice. Avant Gérardmer, il n’avait plus disputé de course depuis deux mois et l’Ironman de Francfort, bouclé à la 70e place sur plus de 2 000 (9 h 29). "J’avais droit à un slot dans ma catégorie pour les Mondiaux (NDLR: ce dimanche à Nice), mais j’avais besoin de souffler avec les full, ajoute celui qui avait disputé ses premiers mondiaux Ironman 70.3 en 2022. Mais ce week-end m’a reboosté. Je ferai peut-être un troisième Ironman en 2024. Je pourrais viser les 9 heures sur la distance, à condition de consentir les sacrifices nécessaires Quand, je n'en sais rien..."

S’il y parvient, c’est sûr, Julien, le gai luron, offrira la tournée.