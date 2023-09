Pourtant, l’attaquant était sur la feuille en novembre 2019 face à Ortho. L’Izierois avait même marqué ! Autant dire que la victoire de dimanche, 1 387 jours plus tard, avait une saveur particulière. "C’est clair, cela faisait trop longtemps, poursuit celui qui a aussi marqué ce week-end. Cette victoire est un soulagement pour tout le monde, surtout les trois vieux du groupe: Greg Laporte, Maxime Lecrenier et moi."

À l’époque de la désormais avant-dernière victoire, Izier avait entamé sa descente aux enfers. Thomas Bosly ne s’en cache pas, il a pensé que son club de cœur ne se relèverait jamais: "Surtout après l’incendie de la buvette, car on a perdu la dynamique autour des jeunes. Mais on a continué de s’investir, de tenir une équipe en réserve. Finalement, Greg a remonté un groupe avec le nouveau coach. Bravo à lui !"

En juin, Thomas Bosly a vu débarquer une vingtaine de nouveaux joueurs.

"Nous, les Izierois, on est en infériorité. Donc on essaie de se fondre dans le groupe et de partager notre expérience. L’osmose est bonne et la sauce est en train de prendre."

À 36 ans, il en apprend encore

Mais du changement, il y a en aussi eu sur le banc. Nathanael Godfroid est arrivé avec son bagage tactique. Fini le foot de la vieille école basé uniquement sur l’envie et la hargne. "Les coulissements et déplacements tactiques, c’est nouveau pour moi. J’apprends avec plaisir à 36 ans. Izier est rentré dans le foot moderne."

En bon élève, l’objectif de Thomas Bosly cette saison est de respecter au mieux les consignes du coach: "Soyons réalistes, on ne vise pas le top 5. Mais nous avons des qualités individuelles. Si on applique les consignes de Natha, on terminera à une bonne place, c’est certain."

Enfin, pour la première fois en équipe fanion, l’attaquant a été désigné capitaine.

Une fierté et un rôle que ne prend pas à la légère ce fort caractère. "Je suis un ancien, mais ce n’est pas évident pour autant. Je sors facilement de mon match, mais je me suis amélioré. J’essaie de montrer l’exemple." Un exemple qui commence par de l’humilité: "Je suis en forme, mais je ne prétends à rien. Si un joueur est plus fort que moi, il jouera. L’équipe doit durer."