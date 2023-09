Mickaël Leoni reprend du plaisir à Messancy

L’état du terrain rochois n’excuse, toutefois, pas tout. "Non, acquiesce le n° 10 messancéen. On est tombé dans le piège. On n’a pas su développer notre jeu. On a usé de ballons longs, sans jouer au sol. On a déjoué. On a fait n’importe quoi. Il fallait se réveiller vite. Et heureusement qu’on marque deux buts rapidement à la reprise, sinon je pense qu’on ne revient pas avec les trois points. Le match aurait été plus dur. Là, ça leur a mis un coup de massue. "

Au retour des vestiaires, Messancy a joué plus haut. "Le bloc est monté d’un cran et dès qu’on a réussi à enchaîner quelques passes, on a trouvé le décalage. Il fallait éviter les transitions trop rapides, trouver les intervalles et dédoubler les passes. Les gars de La Roche avaient plus facile à défendre sur des longs ballons, où ils allaient avec leur tête."

"Il faut que je touche le ballon"

Le coach l’a annoncé, c’est Leoni qui a les clés du jeu messanceen. Et le garçon aime ça. "Il faut que je touche le ballon pour prendre du plaisir, dit-il. Je connais mes défauts. Je ne suis pas quelqu’un qui rentre fort dans les duels. Mais j’aime avoir le ballon et jouer au sol. L’entraîneur et mes équipiers me font confiance et c’est bien de se sentir en confiance. Ce n’était pas le cas l’année dernière (à Freylange). J’étais moins libre aussi, j’avais plus de restrictions. C’était un jeu direct, je ne pouvais pas décrocher. Et j’ai dû évoluer à différentes places. Moi, j’ai besoin de liberté pour m’exprimer et ici, je suis un peu un électron libre. Le coach me laisse jouer mon foot."

10 buts, 10 assists

À La Roche, il a délivré son premier assist de la saison. "Je me sens bien pour le moment, même si je suis gêné par une fasciite plantaire. Mais on peut toujours faire mieux. Il faut que je marque plus et que je délivre plus de passes décisives. Si je marque 10 buts et que je donne 10 passes cette saison, ce serait pas mal. C’est ce que je faisais à Freylange les bonnes années."

Cette première victoire, même acquise en déplacement chez un adversaire coriace, est évidemment à confirmer, avant de dire que Messancy est lancé pour de bon.

"Pour moi, notre mi-temps référence jusqu’à présent, c’est la 2e mi-temps contre Libramont, conclut Mickaël Leoni. C’était pas mal. Même sans marquer de but. Quand on passe par le milieu, j’arrive à trouver les flancs ou David (Perrin) devant et on est plus dangereux. "