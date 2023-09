Foot (P2A): Saudmont, un mélange de réalisme et d’optimisme

Stany Saudmont, après une campagne en Coupe pour le moins mitigée, Freylange vient d’encaisser deux défaites très sévères, 5-0 à Toernich, puis 0-8 contre Assenois. N’êtes-vous pas découragé ?

Un entraîneur qui n’y croit pas, n’est pas un entraîneur. Après les déboires freylangeois de la saison dernière sur lesquels je ne veux rien entendre, on repart de zéro avec 19 joueurs et 2 gardiens, qui n’étaient pas là la saison dernière. Les joueurs sont tous conscients que la mission sera difficile et qu’il faudra un peu de temps pour construire quelque chose qui nous permettra d’éviter la relégation. Mais tout le monde est prêt à se battre et l’ambiance commence à se développer entre des garçons qui ne se connaissaient pas il y a quelques semaines.

La dégelée contre Assenois ne va-t-elle pas faire très mal ?

Pas du tout. Au contraire, je la trouve encourageante. Assenois est l’un des cadors de la division. Nous allons rencontrer une majorité d’équipes qui ne sont pas nécessairement meilleures que nous. J’ai noté des progrès certains par rapport à la semaine précédente. Nous avons parfaitement résisté en tenant le 0-0 jusqu'à la 35’. Il a fallu que l’arbitre fasse du zèle, en expulsant un de nos joueurs pour un mot de travers, pour, qu’à dix, nous nous effondrions devant la déferlante d’Assenois. Si on avait pu tenir le 0-0 jusqu’à la mi-temps, Assenois aurait pu s’énerver et on aurait peut-être créé la surprise.

Que visez-vous à court terme et pour la fin de saison ?

L’objectif est de progresser pour, petit à petit, prendre des points qui assureront notre maintien. Contre les grosses écuries de la série, nous devrons prendre des précautions, mais ce n’est pas pour cela que nous allons bétonner. Contre les sept ou huit équipes qui devront s’accrocher pour rester en P2, nous essayerons de développer notre jeu. Il y a de la qualité dans notre noyau et nous n’écoutons pas ceux qui pensent que nous serons déjà mathématiquement condamnés au milieu de la saison. Je suis réaliste, mais résolument optimiste.