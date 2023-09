Foot (P2A): Le Bastognard Basile Poitoux était gardien jusqu’à ses 16 ans

"Honnêtement, je ne m’attendais à rien, dit-il. J’étais déjà très heureux d’être titulaire. J’ai donné le meilleur de moi-même, ce qui m’a permis d’être décisif lors de ces deux matchs. Le coach me fait sans doute confiance, car j’ai été très présent durant toute la préparation et lors de tous les matches amicaux. Ceux-ci m’ont permis d’évoluer et de réaliser des performances afin d’en être là aujourd’hui et de gagner la confiance du coach."

Basile a débuté le football à l’âge de 6 ans, avant de suivre sa formation de gardien à Virton pendant cinq ans. "À la suite d’un problème de licence lors du Covid, j’ai été contraint de rejoindre un nouveau club. J’ai donc rejoint Wiltz durant deux années (NDLR: son grand frère Mattis a aussi été jouer de l’autre côté de la frontière et il évolue actuellement à Vaux-Noville). Et je suis revenu à Bastogne l’an dernier, un club que j’ai rejoint pour y jouer en compagnie de mes amis. Comme de nombreux jeunes, j’ai rêvé de devenir professionnel, mais cela n’est malheureusement plus trop réalisable depuis mon départ à Virton." Et c’est en déposant son sac à Bastogne qu’il s’est repositionné à l’attaque, en U17 Interpro.

"J’ai travaillé avec un préparateur physique"

L’attaquant de 17 ans s’est mis en évidence dans le choc de samedi dernier, avec un abattage impressionnant: des courses incessantes et de l’engagement, qui lui a notamment permis d’arracher le 2-0. Et même un certain calme devant le but. "La condition physique est une compétence que j’ai eu l’occasion de travailler l’année dernière, avec notre préparateur physique, précise-t-il. Cela me permet aujourd’hui de me battre sur chaque ballon. "

Grâce à un six sur six, Bastogne est l’un des deux clubs à avoir réalisé le carton plein en ce début de campagne, avec Marloie, confirmant clairement qu’on devra compter avec les Léomen pour le titre. "Il est vrai que nombreux sont ceux qui nous mettent favoris, mais avec l’équipe, nous jouons match par match pour arriver à l’objectif de fin de saison", conclut l’attaquant.

À n’en pas douter, si Basile Poitoux continue à performer de la sorte, ce qui est souvent difficile pour un jeune joueur, Bastogne peut clairement regarder vers le haut. Et le jeune attaquant peut avoir encore plus d’ambition avec un type de jeu qui pourrait taper dans l’œil de formation plus huppée.