En P1, Rulles est prêt, pas Libramont

Rulles a remporté le troisième acte 27-14 et a ainsi plié le match. Avec un jeu collectif déjà bien huilé, beaucoup de contre-attaques, des shoots venant d’un peu partout et une défense intransigeante. "Je suis content de notre deuxième mi-temps, note le coach Mathieu Fivet. En première, on n’a pas mis de rythme. Or, on est une équipe qui doit en mettre, qui doit jouer en transition et partir en contre-attaque. Sinon, on a dû mal à trouver des opportunités de shoot. Après le repos, on a joué plus vite et la machine s’est mise en route."

Sans véritable coach durant l’été, Libramont n’est pas aussi prêt que Rulles. "Oui, mais je n’ai pas trouvé que c’était si mauvais en face, relève Mathieu Fivet. Ils ont bien fait vivre la balle. Cela ne m’a pas déplu. Mais ils n’ont pas eu de réussite aux shoots. Libramont gagnera des matches et se maintiendra sans problème. Ce n’est pas inintéressant comme équipe. C’est une bonne chose qu’on les ait affrontés maintenant, ils n’ont pas de rythme. " Rulles passera un test plus délicat ce prochain week-end, à Athus.

En face, Pierre Lesgardeur n’est pas déçu, pour un premier à la tête de l’équipe libramontoise. "J’ai vu de bonnes choses, dit-il. Je trouve que les gars ne sont pas trop mal, pour une équipe qui a dû se débrouiller toute seule pendant l’été. On a bien contenu Rulles en première mi-temps. Il y a ce moment d’absence dans le troisième quart-temps, oui. Et on a eu plus de maladresse qu’eux. C’est aussi 9 fautes (Rulles) à 25 (Libramont), or, moi, j’ai vu de l’agressivité défensive des deux côtés. Mais on aurait dû dominer plus à l’intérieur. On avait un avantage physique à ce niveau-là. Il y a du travail, mais les gars sont motivés. "