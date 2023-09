Bouillon 1 – Libin 0 (a. p.)

Dans ce duel entre deux équipes ambitieuses de P2B, qui se retrouveront dès vendredi en championnat, la première occasion est pour Libin. Sur un coup franc de Léonard, Delahaut vient mettre sa tête, mais le cuir passe à côté. Si les Libinois ont la possession, et que Bouillon n’exerce pas un gros pressing, les hommes d’Andy Léonard peinent à amener le danger devant Larchez, même si Delahaut, isolé par Thonon, voit sa reprise passer du mauvais côté du poteau. Bouillon tente de réagir et la frappe de Chauffour est déviée de justesse par Ara.

À la reprise, Bouillon, qui a perdu Colas, Ampolini et Klaus sur blessure au premier acte. est plus pressant, mais Istace sort le grand jeu sur une reprise à bout pourtant de Chauffour. Libin, où Mays et Léonard sont également sortis blessés, passe à deux doigts de l’ouverture du score, mais Hotua croise trop. Après un gros raté de Dubois, Delahaut oblige Larchez à la détente: 0-0 après nonante minutes.

Dans les prolongations, Cahart hérite d’une balle de but, mais il envoie dans les nuages. Istace sort ensuite l’arrêt du match en claquant sous sa barre une tête de Boizet. C’est finalement Molitor qui offre la qualification aux siens à deux minutes du terme d’une reprise dans le plafond (1-0).

Aye 2 – Nassogne 1

Les Godîs montrent décidément un beau visage en coupe. "Aye a fait preuve de plus d’engagement durant le premier acte, commente le coach visiteur Olivier Dambly. La rencontre n’a pas débouché sur beaucoup d’occasions. On a mis le nez à la fenêtre après le 2-1, mais sans réel danger pour la défense locale."

Aye prend les devants quand une montée sur la droite aboutit finalement à Poirrier (1-0). Marchal aura l’occasion de doubler la mise de la tête. À la reprise, on retrouve le même Marchal, mais qui a plus de réussite (2-0). Nassogne devra attendre l’arrivée du dernier quart d’heure pour réduire la marque d’une frappe lointaine de W. Philippe (2-1).

Les autres en fin de mois

Notons que les deux autres demi-finales, opposant Assenois à Oppagne et Libramont à Ethe, se joueront les 26 et 27 septembre.

CRISTALINE CUP P3

Arlon B 1 – Rendeux 3

Guy François, le mentor des Arlonais reconnaissait la supériorité de l’adversaire: "Rendeux mérite la victoire et la qualification après un match de haut niveau." L’inévitable Catania lance les hostilités (0-1). Gjoni fait le break avant le repos (0-2). Foster relance les Arlonais grâce à un penalty (1-2). Un nouveau penalty permet à Catania de s’offrir un doublé et d’assurer la qualification des siens.

Muno 3 – Oppagne B 1

Tombeurs de Bertrix et Champlon auparavant, Oppagne et ses jeunes joueurs ont buté sur une équipe plus expérimentée. Borrey ouvre le score d’une belle frappe, Kabongo égalise rapidement de la tête, puis Oppagne passe tout près du 1-2 sur des essais de Philippart (poteau) et Degrez (arrêt du gardien). Le même Degrez est exclu dès la reprise pour un geste revanchard. Sa sortie et la bonne entrée du banc local vont orienter le match. À la 57’, L. Hubert lobe le portier qui était sorti hors de sa surface. Peu après, Mebarki efface deux hommes et fixe le gardien (3-1). Muno n’aura plus qu’à gérer la fin de la partie.

Roy 3 – Halanzy 3 (t.a.b.: 4-2)

La longue route n’a pas freiné l’ardeur d’Halanzy, qui déverrouille le marquoir via R. Valentin (0-1). Avant la pause, les Roligris reprennent le match à leur compte, grâce à Mola, puis H. Closon (2-1). L’avantage est de courte durée puisque Thilmany et Rongvaux inversent à nouveau la tendance (2-3). Poirrier arrache les prolongations où plus rien ne sera inscrit. Aux tirs au but, Roy émerge grâce à trois arrêts de son portier Martin Jeanmoye.

Tontelange B 1 – Wellin 4

Lucas Thiry, T1 des Spurs, regrettait les grosses occasions manquées. Jérouville et Marchal concrétisent la bonne entame wellinoise (0-2). Tontelange riposte, mais sans réussite. À 20 minutes du terme, Sehel tue le suspense (0-3). G. Thiry frappe en pleine lucarne (1-3). Khaled réplique en contre (1-4).