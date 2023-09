Seul Oppagne peut encore rêver du doublé en Cristaline Cup

C’est donc ce mardi soir que les clubs rescapés seront en lice. Du moins une bonne partie d’entre elles puisque les deux principales affiches de la Coupe des P1-P2 sont reportées: le choc Libramont – Ethe, aux allures de finale avant la lettre, sera disputé le mercredi 27 septembre tandis que la rencontre Assenois – Oppagne, opposant les finalistes malheureux des deux précédentes éditions, sera joué un jour plus tôt.

Ce mardi, en P1-P2, on suivra avec attention un duel entre deux ambitieuses formations de 2e provinciale B, Libin et Bouillon. Et ce sont aussi deux équipes qui ont déjà fait parler d’elles dans cette épreuve puisque Libin a sorti Érezée tandis que les néo-promus bouillonais se sont carrément offert le scalp du FC Arlon, détenteur du trophée.

L’autre rencontre du soir mettra également aux prises deux formations de la même série, la 2C en l’occurrence, puisque les Godîs d’Aye accueilleront Nassogne qui a fait tomber Chaumont au tour précédent.

Trois en 3A, autant en 3E

En Coupe des P3, les quatre matches se disputent ce mardi. Oppagne B, qui a sorti deux gros bras aux tours précédents (Champlon, puis Bertrix), fait partie des favoris, mais devra se méfier du délicat et lointain déplacement à Muno. Le club des Gaulois est le seul dont les équipes A et B sont encore en course. Un statut auquel aurait pu prétendre aussi Libramont si son équipe B n’avait été éliminée sur tapis vert.

Arlon B tentera de faire oublier l’élimination précoce de l’équipe A du chef-lieu, mais l’affrontement avec Rendeux (qui a gagné tous ses matches officiels jusqu’ici, sauf contre Champlon) n’aura rien d’une sinécure. Roy, l’une des trois équipes de 3E encore en lice, recevra Halanzy, l’un des trois rescapés de 3A.

Enfin, Tontelange B, qu’on n’attendait pas vraiment à ce stade, accueillera Wellin qui a profité d’une erreur administrative de Libramont B pour franchir le cap des huitièmes de finale.