Miracles à Arlon et à Libramont

À Arlon, le club bruxellois du Set Wahis avait les choses largement en main après les simples. Il menait 2-1 (victoire difficile en 3 sets d’Hadrien Thieltgen, défaites nettes en 2 sets de Nathan Cambier etÉmilien Thieltgen), 5 sets à 2 et 53 jeux à 34. Avant l’unique double, la supériorté des joueurs de la capitale semblait évidente, si ce n’est qu’un mince espoir existait, grâce à un règlement qui stipule qu’en cas d’égalité de victoires, le double devient prépondérant.

Le premier set du double a confirmé la supériorité du Set-Wahis: 6/1 et un moral dans les chaussettes pour les Luxembourgeois. Mais avec un mental d’acier, ils ont forcé le destin en s’imposant 10/8 dans le super tie-break du 3e set. "Le suspense a duré 4 h 30, se félicite le papa-coach Nicolas Thieltgen. Même après la perte du 1er set du double, j’étais assez serein, car je connais la complémentarité et la force mentale de notre paire de double."

Cette victoire miraculeuse des guerriers arlonais a inspiré les Libramontois. Contre le TC Vikings de Chimay, Espen Jerouville, Thibaut Tocino-Collier et Félicien Fosseprez ont été aussi menés nettement après les simples (1-2 et 2 sets à 5). Là aussi, il a fallu attendre le super tie-break du 3e set pour que les Centre-Ardennais puissent s’imposer à l’arraché.

Marche sort le champion

La semaine prochaine, deux demi-finales seront à l’ordre du jour. En D1 régionale, le titre national passera par une victoire à domicile pour Garisart et sa Meulemans-brothers team. Après leur succès au Bercuit de Grez-Doiceau, ce sont les Limbourgeois de Maaseik qui seront sur leur route. Mêmes perspectives pour les Marchois de plus de 25 ans qui sont allés s’imposer chez le champion de Belgique en titre, Hasselt. Il a fallu attendre le super tie-break du 3 set pour que Nicolas Furnémont et Antoine Dumont assurent la victoire. Rendez-vous samedi pour la demi-finale contre le Bellerive de Tilff.