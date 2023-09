Maxime Gomez pensait se faire allumer dans tous les sens

Et pourtant, Maxime Gomez n’avait jamais joué au but de sa vie. "Même pas pour rigoler à l’entraînement, souffle-t-il. Pourquoi m’être proposé ? Car j’avais mal la cuisse et je me doutais que je ne pourrais pas tenir nonante minutes dans le jeu. Et comme nous avions encore un autre défenseur central sur le banc, en la personne de Mathéo Steunou, le coach pouvait réaliser un changement poste pour poste, cela n’aurait pas trop désorganisé l’équipe. Le pire, c’est que nous avons un deuxième gardien, mais il n’était pas repris ce dimanche. Après, des trucs pareils, cela arrive une fois tous les trois ans."

"Heureusement, les mecs n’ont pas cadré"

Deux minutes après avoir enfilé la vareuse de gardien, Maxime Gomez a sorti un penalty de Roberty. "J’avoue qu’il n’était pas très bien tiré, rigole Maxime Gomez. Quand l’arbitre siffle, je suis persuadé que je vais le sortir. Heureusement que nous ne prenons pas ce but car si nous sommes rapidement menés, je pense que le match aurait été très long pour nous. Mais finalement, mis à part ce penalty et deux ou trois ballons en fin de match, je n’ai pas eu grand-chose à faire."

Ce qui a surpris Maxime Gomez. "Je pensais vraiment que j’allais être allumé de partout, avoue-t-il. Mais les mecs de Harre n’ont pas beaucoup frappé. En tout cas, ils n’ont rien cadré ou presque. Il suffisait pourtant de la mettre légèrement sur le côté et cela rentrait à tous les coups. J’ai tenté de tout arrêter avec mes pieds (rires). J’ai plus joué comme un libéro, qui évoluait assez haut afin d’intervenir sur les ballons en profondeur."

En attendant, Florenville a pris les trois points et se rassure après la déroute face à Arlon. "Je pense que nous avons livré le match parfait, en faisant preuve d’efficacité, dit Maxime Gomez. Nous avions un schéma plus prudent, avec une défense à cinq en perte de balle. Nous avions souffert sur les ballons dans notre dos face à Arlon, donc, nous avons remédié à cela. Nous avons surtout tenté de bloquer les incursions dans l’axe. Et nous avons plutôt bien géré le milieu de Harre qui n’a jamais trouvé la solution. Pourtant, je peux vous dire que cette équipe a de la qualité."

Florenville entend désormais confirmer face à Erezée-Amonines. Mais cette fois, Maxime Gomez sera dans le jeu. "Du moins si mon hématome à la cuisse se résorbe. Lundi matin, j’avais du mal à marcher, peste celui qui s’était déjà blessé aux côtes en Coupe à Aubange. Si nous parvenons à enchaîner samedi, ce sera vraiment un excellent départ. Je suis en tout cas confiant pour la suite. Le groupe est armé pour se sauver. Bien mieux armé que lors de notre dernière montée où nous avions le niveau d’une équipe de deuxième provinciale. Ici, les jeunes bossent, sont à l’écoute et vous avez quelques gars plus anciens pour les encadrer. Tout est réuni pour que nous puissions vivre une belle saison. Nous avons simplement eu un peu de mal à nous mettre en route. Il faut dire que les conditions ne sont pas simples pour le moment. Nous nous entraînons sans vestiaires et nous ne pouvons même pas prendre une douche après les séances. Nous avons eu du mal à réaliser que nous allions commencer le championnat. Mais désormais, c’est bon, nous sommes partis."