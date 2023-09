Marvin Étienne ne voulait plus jouer les bouche-trous

Le coach de Rochefort voulait le faire jouer en 9

Son transfert réglé, Marvin Étienne a recouvré une totale liberté de parole. "Si j’ai décidé de quitter Rochefort, c’est en raison de mes divergences de vue avec l’entraîneur, dit-il. Il m’a expliqué, durant la préparation, qu’il voulait faire de moi le deuxième n°9 de l’équipe, derrière Mathieu Cornet. Il estimait qu’avec mon jeu de tête et mon gabarit, je pouvais trouver mes marques à cette place, alors que je n’y ai jamais joué. Lors d’un match de préparation, j’ai commencé en 9. Je suis redescendu en 8 en cours de match, avant de terminer la rencontre comme défenseur central. Cela résume un peu mes deux saisons à Rochefort, finalement. J’avais de plus en plus l’impression d’être un bouche-trou et que ma polyvalence n’était plus un atout, mais un désavantage. La saison passée, lors de la première journée de championnat, j’avais été envoyé en B. J’ai dû attendre les blessures et les suspensions pour recevoir ma chance. Jeffrey Rentmeister m’a un peu relancé, quand il a pris le relais de Yannick Pauletti en octobre 2022. On a commencé à pratiquer un jeu un peu plus direct et cela me correspondait un peu plus. La fin de saison a été extraordinaire et je n’oublierai jamais ce but contre Habay, le soir du titre. Mais, depuis la reprise, je ne me sentais plus vraiment à ma place dans ce noyau de 25, 26 joueurs. Le club de Rochefort voit les choses en grand et son projet est totalement respectable, mais je ne me retrouvais plus vraiment dedans. Le club est de moins en moins familial et de plus en plus professionnel. Cela ne colle plus vraiment avec mes valeurs. J’ai eu un entretien avec le coach une semaine et demie avant la fin du mercato et j’ai compris que nous n’étions définitivement plus sur la même longueur d’onde."

Une quinzaine de clubs l’ont appelé le 31 août

Inutile de dire que le téléphone du marathonien famennois a chauffé le 31 août, à l’annonce de son départ de Rochefort. Une quinzaine de clubs, de la D3 à la P2, sont venus frapper à sa porte, la proposition la plus farfelue émanant de Saint-Symphorien, un club de D3 de la région de Mons. "Ils me voulaient pour jouer en… 9 (rires)", sourit Marvin Étienne.

Qui ne tente rien n’a rien, si bien que des clubs plus modestes, comme Givry et Bourdon, ont tenté leur chance. Sans succès. C’est Oppagne, prétendant au podium en P1, qui a décroché la mise. "Je n’ai pas hésité très longtemps, confie le joueur. C’est mon ancien club et j’y avais passé une très belle saison en D3 (NDLR, les Gaulois étaient 5es quand le championnat a été arrêté, en 2020, en raison de la crise sanitaire). En plus, je m’entends super bien avec l’entraîneur. Valère Lamy et moi nous connaissons depuis que nous sommes gamins. Voyant que mon temps de jeu était assez réduit durant la préparation, il m’avait déjà fait savoir quelques jours plus tôt que la porte d’Oppagne était grande ouverte. Je retrouverai, au Pas Bayard, bon nombre de garçons qui étaient déjà là lors de mon précédent passage: les frères Jadot, Martin et Romain Bonjean, David Polis, William Guillaume, Johan Paquet, Yannis Fiacre…"

La nouvelle recrue des Gaulois a assisté à la défaite de ses nouvelles couleurs, dimanche, à Vaux-Noville. "Je n’ai assisté qu’à la deuxième mi-temps, dit-il. Je n’ai probablement pas vu le meilleur Oppagne. Valère estimait après la rencontre que l’équipe avait fait un non-match. Cela arrive. Je ne peux pas juger sur base d’une seule mi-temps."

Marvin Étienne l’assure, il ne revient pas au Pas Bayard pour se la couler douce. Il compte bien aider le club à retrouver la D3, division dans laquelle il militait au moment de son départ. "Mon tout premier objectif, c’est de retrouver du plaisir, dit-il. Mais il est clair que j’espère jouer les premiers rôles en P1. Avec l’ossature qui est la sienne, je pense qu’Oppagne aura son mot à dire. Des jeunes comme Borrey ou Fiacre ont pris de la bouteille et les arrivées de Joseph et Fievet devraient apporter un plus offensivement."

Le Marvin Étienne qui revient en 2023 est-il plus fort que celui qui est parti en 2021 ? "Il est plus expérimenté en tout cas, répond l’intéressé. Je pense pouvoir apporter un plus au niveau de la communication. J’espère, en tout cas, guider les jeunes au mieux."