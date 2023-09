Les tops 5 en 2e et 3e provinciales

1. Elliot Tabart (Habay-la-Neuve B): deux buts, mais surtout une activité qui pèse lourd sur la défense adverse.

2. Nicolas Lutgen (Vance): plaque tournante de l’entrejeu vançois. Avec des coups francs millimétrés en prime.

3. Sébastien Mathieu (Tontelange): omniprésent pendant 90 minutes. Le moteur des Spurs.

4. Adrien Lespagnard (Aubange): malgré la défaite, il a largement contribué à la domination outrancière de son équipe.

5. Frédéric Braquet (Habay-la-Vieille): un but et un assist pour se consoler de son exclusion de la semaine dernière.

DIVISION 2B

1. Nolwen Albert (Ochamps): un triplé en 35 minutes.

2. Bryan Collignon (Bercheux): un assist, un but et six sur six pour les Verts.

3. Mathéo Dubois (Orgeo): le meilleur homme sur la pelouse samedi avec un doublé à la clé.

4. Melvyn Patte (Tellin): sa combativité et son positivisme ont fait du bien pour renverser la vapeur.

5. Gilles Poncelet (Vaux-sur-Sûre): une grosse présence dans la ligne médiane.

DIVISION 2C

1. Basile Poitoux (Bastogne): quatre buts en deux matches et quel abattage !

2. Nathan Dussart (Marloie B): le bourreau de Tenneville.

3. Niko Chamberlan (Bourdon): acclimatation réussie dans son nouveau club.

4. Nicolas Rahir (Waha-Marche): un doublé pour un attaquant qui n’a pas d’âge.

5. Bien Jocka (Melreux-Hotton): très solide derrière, il n’a pas perdu un duel.

DIVISION 3A

1. Noah Afif (Messancy B): il a planté un sextuplé lors de la plantureuse victoire des siens.

2. Amaury Migeaux (Halanzy): trois buts et une passe décisive viennent s’ajouter à son compteur.

3 . Adrien Bodson (Châtillon): lui et son comparse Hugo Michel forment un flanc gauche inarrêtable.

4. Joao Malheiro (Athus): il a planté un triplé chez les Spurs.

5. Gilles Schleich (Aubange B): il s’est offert un doublé pour mettre son équipe à l’abri.

DIVISION 3B

1. Alexis Legrand (Sainte-Cécile): à 17 ans, il sort un gros match dans les cages face aux expérimentés Cassidjes.

2. Zdravko Ostojic (Rossignol): l’expérimenté renard des surfaces a encore fait parler toute son expérience dans le derby.

3. François Vernel (Muno): un but et un assist pour cette victoire en terre saint-mardoise.

4. Arthur Noquel (Villers): déterminant dans le milieu, son remplacement a déséquilibré son équipe.

5. Quentin Guion ( Marbehan): son premier but pour ses nouvelles couleurs et une grosse activité sur son flanc gauche.

DIVISION 3C

1. Kevin Touillaux (Libramont B): il a épaté la galerie dans le match au sommet.

2. Léo Chastain (Ochamps B): il respire la forme en ce début de championnat.

3. Noa Douny (Bras): à l’instar de la semaine dernière, son activité était impressionnante ce week-end.

4. Théo Legrand (Saint-Pierre): Il a excellé dans le milieu du jeu avec un splendide but à la clé.

5. Nicolas Roset (Bertrix): n’a pas tremblé pour égaliser à la dernière minute.

DIVISION 3D

1. Sam Prémont (Houffaloise B) : une montée au jeu décisive et une implication sans faille.

2. Maxence Sulbout (Champlon): précieux derrière et décisif dans le sommet.

3. Remy Philippe (Roy B): dans un grand soir pour la victoire.

4. Florent Guissen (Bourcy) : a montré la voie à suivre.

5. Adrien Dinjens (Vaux-Noville B) : encore une fois décisif.

DIVISION 3E

1. Pedro Talbot (Oppagne B): un joker venu du banc qui tue le match d’un doublé.

2. Adelin Vandestraeten (Bomal): deux premiers buts pour son nouveau club.

3. Thomas Bolsy (Izier): une prestation complète, notamment dans les duels, avec un but à la clé.

4. Lionel Desseille (Rendeux): il a mis de l’impact toute la semaine, toujours présent dans les duels.

5. Patrick Mettenanxt (Montleban): son premier but pour les Montlebanais après trois ans au club.