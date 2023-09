Les mots durs de Stéphane Carlier après le revers de Nothomb: "Le niveau, tu l'as ou tu ne l'as pas"

Oui, mais les joueurs n’ont que ce qu’ils méritent. À partir du moment où l’équipe livre deux mi-temps totalement opposées, il ne faut pas chercher des coupables ailleurs. Il ne faut s’en prendre qu’à soi-même.

Justement, comment expliquez-vous ce Nothomb à deux visages ?

Tout d’abord, je dois dire que j’étais agréablement surpris en première période car les gars ont respecté ce que j’avais demandé. Je crois que Libramont et les spectateurs ont également été surpris. En menant, à la pause, nous savions que la seconde période serait un peu plus difficile. Au repos, j’ai entendu que les Libramontois se faisaient sermonner pendant dix minutes. Donc, j’ai bien dit aux gars que l’adversaire allait démarrer très fort. Nous le savions. Nous n’avons pas su y faire face. Mais si nous avions gardé la même organisation qu’en première période, nous aurions pu laisser passer l’orage. Mais tout s’est désorganisé.

"Le niveau, tu l’as ou tu ne l’as pas"

Ce qui est dommage, c’est que vous avez eu les occasions pour planter le deuxième but avant le repos…

Nous avons deux très grosses occasions. Maintenant, nous savons aussi qu’il nous manque énormément de cadres. Nous composons avec les moyens du bord pour le moment. Nous n’avons pas su faire le break. Et quand tu ne parviens pas à breaker, tu t’exposes à ce retournent de situation.

On a senti pas mal de tension dans votre équipe en première période, notamment à cause de Gilles Mairlot, qui semblait agacer ses équipiers. Votre avis ?

J’en veux à ce joueur. Je l’ai sorti à la pause. Il a passé son temps à parler. Il causait plus qu’il ne jouait. Notre nervosité de la première période, elle découle de son attitude. Il ne s’est pas mis dans le moule ce samedi et j’enrage par rapport à cela. Le groupe était vraiment bien en place en première période. Je ne peux pas tolérer cette attitude. Cela a mis une atmosphère vraiment détestable. Des joueurs, qui sont un peu moins matures, ne sont pas habitués à cela et donc, ils sont sortis de leur match alors que nous maîtrisions les débats même si Libramont poussait à certains moments, ce qui n’a rien d’illogique. C’est pour cette raison que j’ai sorti ce joueur.

Le vrai niveau de Nothomb, c’est celui affiché au premier acte ou au deuxième ?

Je ne vais pas être tendre. Je pense que certains évoluaient en surrégime dans les quarante-cinq premières minutes. Et tu ne peux pas tenir toute une saison comme cela. En seconde période, nous avons vu le vrai visage de certains. Certains m’ont fortement déçu. Le niveau, tu l’as ou tu ne l’as pas. Si tu joues avec cinq joueurs qui l’ont et d’autres qui ne l’ont pas, tu ne peux pas espérer grand-chose. Des gens n’étaient pas là samedi, mais ils ont gagné leur place pour la semaine prochaine.

"Manque d’intelligence"

Vous restez bloqué avec zéro unité. Quelle est votre lecture des deux premiers matches ?

Le premier match, j’avais dit que c’était un coup de dé. J’étais déçu de ne rien prendre car nous avons fait jeu égal avec Harre-Manhay et que nous ne méritions pas de perdre. Contre Libramont, j’avais dit qu’il fallait jouer de manière libérée, nous n’avions rien à perdre. Libramont et Nothomb ne boxent pas dans la même catégorie. Nous n’avons su le faire que pendant une période. Une seconde mi-temps cochonnée comme cela, c’est interdit. Tu peux avoir de la fatigue, du déchet. Mais ici, nous avons manqué d’intelligence et nous avons passé notre temps à nous plaindre.

Vous enchaînez désormais La Roche et Vaux-Noville. Il est obligatoire d’engranger ?

Il faut absolument prendre des points. Si nous n’avons pas au moins quatre points dans deux matches, alors, nous pourrons dire que nus allons galérer. Il faut être honnête.