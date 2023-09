Coupe de Belgique: Si Habay défie un club de D1 A, ce sera à l’extérieur ; pour Virton, ce sera à domicile

Virtonais et Habaysiens joueront donc samedi en 32e de finale de la Coupe de Belgique (leurs matches de championnats sont reportés). L’Excel contre Beveren (D1 B, 19 h), Habay-la-Neuve face à Meux (D2 ACFF, 18 h) avec à la clé l’assurance de défier une D1 A en cas de qualification. Car le règlement stipule que "les clubs de divisions supérieures ne peuvent pas, pour leur première journée, rencontrer un adversaire de la même division." Ainsi, quand un club de D1 nationale (comme Virton) débute dans la compétition, il ne peut rencontrer un club du même niveau pour son premier match. C’est pareil pour les équipes de D1 A et comme elles seront 16 à disputer les 16e de finale pour leur entrée en lice (1er et 2 novembre), il est donc certain que les 16 autres formations, rescapées des tours précédents, affronteront un club de l’élite.