Deux d'entre elles s'affrontaient et c'est le favori qui s'est finalement imposé. Habay a inscrit un but par mi-temps pour venir à bout d'une équipe de Gouvy qui n'a pas encore pris pris le moindre point cette saison.

Les hommes de Samuel Petit totalisent quant à eux le maximum de points, 6 sur 6.

Gouvy s'est procuré deux belles possibilités avant que Habay ne déflore la marque sur phase arrêtée par Molinari.

Au second acte, les Habaysiens ont nettement baissé de rythme et auraient pu être punis si Gouvy avait été un peu plus inspiré offensivement. Le but de Gillet dans le dernier quart d'heure pliera la rencontre.

Devant ses supporters, Mormont n'est pas parvenu à faire sauter le cadenas elsautois, qui réalise son deuxième nul blanc de suite. Les Orange et Noir ont quatre points.

Marloie a tenu un peu plus d'une demi-heure à Richelle mais a concédé deux buts avant le repos et un troisième en début de seconde période. Si Devresse est parvenu à réduire le score à la 84ème, Sylla a planté une deuxième rose personnelle dans la foulée pour définitivement plier la rencontre.

A dix dès la ...1ère minute et l'exclusion de Déom, Meix a bu la tasse à Raeren, même si le score était toujours vierge à la mi-temps.

Raeren – Meix 5-0

Buts : Bissen (1-0, 48'); Bamba (2-0, 68'; 4-0, 80'; 5-0, 83'); La Delfa (3-0, 74')

Carton rouge : Déom (Meix, 1')

Habay – Gouvy 2-0

Buts: Molinari (1-0, 25'); Gillet (2-0, 80')

Mormont – Elsaute 0-0

Richelle – Marloie 4-1

Buts : Boulton (1-0, 38'); Meys (2-0, 42'); Sylla (3-0, 55'; 4-1, 89'); Devresse (3-1, 84')