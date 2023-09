La première occasion est à mettre à l’apanage des visiteurs lorsqu’un long ballon est mal maîtrisé par Lambert. Tout profit pour Fiévet dont le centre est repris de la tête par M.Bonjean mais le Coalisé ne cadre pas. La réaction visitée est directe avec Hubert lancé dans le dos de la défense d’Oppagne qui place parfaitement hors de portée de Matondo, qui fait connaissance d’emblée avec les artificiers de la P1.

Le keeper visiteur est à deux doigts de la correctionnelle à la vingtième minute lorsqu’il s’empare du cuir des mains à la limite de la ligne de son grand rectangle, mais le très tatillon Thibaut Tibermont le soulage en sifflant un hors-jeu !

La seule occasion des joueurs de Valère Lamy se situe après la demi-heure de jeu avec une superbe frappe de Raskin qui surprend Lambert, mais le poteau vient en aide au jeune portier de Vaux.

Koffi fait la différence

Oppagne revient avec de meilleures intentions alors que Vaux perd son foot avec des fautes répétées et des discussions inutiles qui ont le don d’énerver Alain Hourlay. Pourtant un centre-tir de l’omniprésent Hubert oblige Matondo à claquer le cuir en corner. Oppagne a la prédominance et réussit à égaliser logiquement à douze minutes du terme. Mais alors que l’on se dirige vers un nul somme toute logique, l’entrée au jeu du jeune Koffi, affilié cette semaine, va dynamiter les locaux. Avec sa technique de balle déroutante, l’offensif offre deux assists pour un succès tout à fait inattendu mais évidemment des plus bienvenus. "C’est un non-match de notre part. On ne mérite pas mieux", lance Valère Lamy.

VAUX-NOVILLE: Lambert 6 ; Paquay 6, Soyer 6, Berg 6, Vandenbergh 6 ; Hubert 7, Poitoux 6, Renard 5 (74’, Louvins), Freid 6 (68’, Noël) ; Gungor 6 (90’, Closon), Keita 6 (81’, Koffi).

OPPAGNE : Matondo 6 ; Polis 6, Paquet 6, Dandoy 5, Cornelis 6 (72’, Warnier) ; M.Bonjean 5 (46’, Jo. Jadot 6), Raskin 5 (57’, Piret 6), Dropsy 5, Guillaume 5 (57’, Filocco 5) ; Fiévet 5, Joseph 6.

Arbitre: T.Tibermont.

Assistance: 80.

Note du match: 6

Cartes jaunes: Gungor, Noël, Vandenbergh.

6’, Freid dévie le cuir pour Hubert qui place parfaitement (1-0).

78’, le centre de Polis trouve Joseph. Esseulé, l’attaquant ajuste Lambert (1-1)

88’, Hubert déborde et oblige Matondo à dévier du pied. Koffi surgit et glisse à Gungor qui pousse dans le but vide (2-1)

93’, Koffi déborde sur le flanc droit et trouve Noël dont la reprise de la tête fait mouche ( 3-1).