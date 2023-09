Reding renversé par un chien, Waltzing 9e à Gérardmer

Samedi d’abord sur le XL (1900m en natation, 94km et 1900m de D+ à vélo, 21,1 km à pied), pas moins d'11 d’entre eux ont fini dans le top 100 d’un peloton de 1650 noms, dont quelques professionnels.

François Reding en tête, qui a fini 33e, 10e non-élite et 2e en 25-29 ans, en 5h01, après s’être occasionné une énorme frayeur, non sans mal, en passant au-dessus de son vélo en percutant un chien non tenu en laisse. Il devait enchaîner avec le DO le lendemain, mais souffrant du bras, il a renoncé.

Maxime Dewez, 39e et 2e en 20-24 ans, et Julien Collard, 47e et 4e en 30-34 ans, ont complété le podium provincial. Pas rassasié, ce dernier a replongé dans le lac gérômois sur le DO, qu’il a terminé 43e sur 1200 !

Suivent Julien Déom, 50e et 3e en 40-44 ans, Mathieu Louis, 57e et 5e 35-39 ans, François Clément, 63e, 4e 45-49 ans, Laurent Magnus, 68e, Michaël Louys, 69e, Eric Hemmer, 91e, Nicolas Spineux, 95e, et Maxime Antoine, 98e.

Fidèle à elle-même, Stéphanie Louppe 10e dame, a gagné sa catégorie (40-44ans, 5h28).

Sur le DO, une course avec aussi une belle brochette de pros, Antoine Waltzing, qui avait hérité d'un dossard élite, s’est classé 9e, son meilleur résultat en 3 DO à Gérardmer.

William Didier a fini 3e des nôtres, derrière aussi Julien Collard donc, 45e et signé aussi une énième victoire de catégorie à Gérardmer, en 55-59 ans cette fois-ci. Le Marchois Théo Laffineur s’est classé 49e.

Nos jeunes ont aussi rayonné ! En 12-15 ans, Basile Déom, 2e, et Jules Clément, 3e, ont tout deux goûté au podium ! Dorian Van Aerschot a terminé 6e.

Nous reviendrons sur l'épreuve vosgienne.