Poitoux offre le choc à Bastogne

Bastogne 2 – Nassogne 0

Un premier match au sommet qui tourne à l’avantage des Bastognards qui n’ont pas volé leur succès. Pour ce faire, ils ont pu compter sur l’abattage et le jusqu’auboutisme de leur jeune attaquant Poitoux qui s’offre un deuxième doublé. Dès l’entame, Gravé file sur son flanc gauche et offre un caviar à Poitoux (1-0). Ergot tente de réagir, mais c’est sans danger pour Labranche. À la reprise, Poitoux récupère et sert Gravé qui croise trop sa frappe. Muller aurait ensuite dû doubler la mise, mais envoie au-dessus. En fin de partie, Poitoux presse le jeune gardien visiteur Pereira et assure le deuxième succès des siens (2-0).

Bourdon 3 – Gouvy B 3 (arrêté)

Opposition de style entre le jeu léché des Gouvyons et le mental et le réalisme des visités. "On aurait même pu faire le break à la reprise", estime le coach Nderim Mustafaj. Cette rencontre n’ira cependant pas à son terme. Après que le visité Wirtz qui sort après un duel avec le gardien visiteur (7 points de suture), c’est un duel entre Leboutte et Heine qui se solde par une luxation de l’épaule de ce dernier qui donnera finalement l’arrivée de l’hélicoptère sur le terrain. Il est 22h30 et donc impossible de reprendre le jeu. Avant cela, le jeune Chamberlan avait ouvert la marque, puis Muller et Delvaux avaient inversé la tendance pour le quart d’heure (1-2). Leboutte avait encore répliqué pour égaliser (2-2). On a retrouvé à la reprise Chamberlan côté local et Delvaux côté gouvyon pour porter les chiffres à 3-3 à l’heure avant l’arrêt du match.

Melreux-Hotton 2 – Aye 1

Les Melreusiens décrochent trois bons points.

"On a montré un visage qui nous ressemble plus après le bon match de la semaine passée, se félicite le coach Kevin Yangara. On a bien conservé le ballon alors que les visiteurs ont procédé par longs ballons. Je suis content du visage qu’on a montré et j’espère qu’on affichera la même solidarité défensive tous les week-ends." Les Godis héritent d’un penalty contesté pour ouvrir la marque grâce à Poirrier peu après le quart d’heure (0-1). Taganga profite de la maitrise du jeu pour égaliser à la demi-heure (1-1). Le but de la victoire tombe à l’heure des pieds de Yusuf (2-1).

Tenneville 2 – Marloie B 6

Les Balouches font la différence avec l’ouverture du score à la demi-heure grâce à Dussart (0-1). Boulerbia double la mise quelques instants plus tard (0-2). Juste avant la pause, Bouterbiat rend l’avantage aux visiteurs. Le marquoir s’emballe après la pause avec un marquoir grâce à Dussart (2) et Okoroafor. N’Doye réduit la marque à l’approche de l’heure. Et Edoh fait même 2-5. C'est Dussart qui a le dernier mot pour fixer les chiffres à 2-6.

Waha-Marche 2 – Petit-Han 2

Encore un bon point pris de pris pour les Fammenois. Les visités ont eu la mise du début de la rencontre avec Rahir pour l’ouverture de la rencontre puis retour avec ce même joueur d’expérience pour doubler la mise (2-0). À la reprise, Jamoul réduit la mise peu après l’heure et finalement c’est Martin Schmit qui arrache le partage dans les derniers instants (2-2).

Halthier 1 – Givry 1

Un partage qui n’arrange aucune des deux formations qui veulent regarder vers le haut du tableau. Juste avant la pause, les visités sont réduits à dix après l’exclusion de Jeusette. Givry profite de l’auto-goal de Scheen pour prendre les devants, mais Cougnet égalise pour finalement arracher un point mérité pour l’équipe locale (1-1).