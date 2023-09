Pas de vainqueur dans le sommet entre Roy et Lierneux

Rendeux 4 – Salm 1

Après sa qualification en Coupe, Rendeux poursuit sa dynamique positive.

"Nous avons touché trois fois les bois en première période, mais ne menions que grâce à un but de Catania", raconte Peter Borsu, le coach local. Dominé en première période, Salm presse à la reprise et Gaspar égalise (1-1). Rendeux réagit directement grâce à Puerta Lopez, dribleur et buteur, puis passeur pour Cornet (3-1). De la tête, Barbay clôture la belle soirée rendeusienne (4-1).

Mormont B 0 – Houmart 0

"Pas grand-chose à dire, résume Christophe Lecarte, l’entraîneur orangé. Bravo à Houmart qui a bien fait bloc. Nous n’avons pas su accélérer le jeu et on a souvent été maladroit dans la dernière passe." Double buteur durant la semaine en Coupe, Collignon n’a pas eu la même réussite samedi. À la dernière minute, il a envoyé la balle de match au-dessus de la cage.

Halthier B 0 – Oppagne B 4

Comme Rendeux, Oppagne poursuit sur sa lancée de la semaine. Philippart déverrouille le marquoir sur penalty avant les citrons, "et on aurait dû tuer le match avant la pause", estime le coach local, Sébastien Gilson. La délivrance viendra de la montée au jeu de Talbot, auteur d’un doublé à un quart d’heure du terme (0-3). Ninane donnera au marquoir sa forme définitive (0-4). Du côté salmien, on estime que le score est forcé.

"On a manqué de concrétisation et de caractère", regrette Geoffrey Wathelet.

Odeigne 0 – Montleban 3

"Le résultat est mérité, ils en voulaient plus que nous ", constate Pierre Henrotin, le cornac odeignois. Dans une partie fermée et riche en duels, Mettenanxt ne trouve l’ouverture qu’après la mi-temps (0-1). Lancé, Montleban plante deux nouvelles roses dans les dix minutes qui suivent grâce à V. Caprasse sur un long ballon et J. Caprasse qui tue tout suspense (0-3).

Izier 2 – Harre-Manhay B 1

Une victoire en championnat, Izier attendait ça depuis novembre 2019. Sur ses deux premières occasions, Izier prend les commandes via Bosly et Dropsy (2-0). Les Manhaydois rentrent enfin dans leur partie et Domingos réduit l’écart à la demi-heure (2-1). Sur le reste, les avis divergent. Les Izierois estiment avoir galvaudé et auraient pu alourdir le score. "La partie était équilibrée et c’est quand on a poussé pour revenir qu’ils ont eu des occasions", répond le coach visiteur, Walters Menkiawi.

Bomal 3 – Sart B 1

Après son raté la semaine passée, Bomal tient sa première victoire. Deux buts rapides de Vandestraeten mettent les joueurs locaux sur les bons rails (2-0). Sart réagit via Opsomer, mais Biquet refaire le break à la demi-heure (3-1). "Nous aurions pu faire la différence en seconde période, mais on ne s’est pas mis à l’abri, commente le joueur local Justin Theate. Sart, c’est du solide."