Libramont, seule équipe à s’imposer

Face à un montant de R2, Neufchâteau s’est pris les pieds dans le tapis. Sans Henket et Guiot, les Chestrolaises vont logiquement souffrir durant ce premier tour. Et pourtant, les filles de Thomas Celant avaient bien débuté en menant 15-11 après dix minutes. Pour Natoye, Charlier inverse la tendance avant que les Namuroises ne profitent du mutisme chestrolais pour prendre l’avance: 15-22 et un deuxième temps-mort pris par Thomas Celant. Après plus de six minutes trente dans le deuxième quart-temps, Neufchâteau plante enfin un panier, via Leblanc (17-22). Insuffisant cependant pour recoller avant le repos: 19-29.

Les choses ne s’arrangent pas à la reprise. Natoye file à 21-36. Si Léonard et Laurant permettent à Neufchâteau d’y croire encore un peu, les Namuroises ne laisseront jamais Neufchâteau revenir: 30-43 à la demi-heure et 46-62 au final.

Libramont 54 – Haneffe 48

Logan Draux l’avait dit, il espérait que son équipe s’installe directement dans une bonne dynamique. Le coach a été entendu. "Nous ne pouvions pas rêver mieux, commente Logan Draux. L’état d’esprit a été superbe. Les filles n’ont rien lâché et elles ont eu la bonne réaction. Un match que nous n’aurions pas gagné l’an dernier ? C’est sûr. Nous aurions râlé et nous aurions forcé."

Libramont prend le commandement des opérations (6-2), reste devant, défend bien, mais ne parvient pas à creuser l’écart: 15-13 après dix minutes. La reprise est compliquée pour les Ardennaises qui multiplient les mauvais choix, mais d’une bombe, Houyoux relance la machine. Lempereur, très en vue ce samedi, et Frauenkron suivent le mouvement: 22-15, 24-18. Moins en réussite, Libramont voit Haneffe recoller au repos: 28-28 avec un panier à une seconde du buzzer.

En interceptant énormément de ballons, Libramont prend cinq points d’avance, mais deux bombes permettent à Haneffe de passer devant pour la première fois: 37-39 (27’) et 39-43 à la demi-heure. Haneffe, qui avait battu Neufchâteau la semaine dernière, enfonce le clou et oblige Logan Draux à prendre un temps-mort: 39-48 (31’). Avec Giberti, Lempereur et Frauenkron ensemble sur le terrain pour terminer, Libramont domine à l’intérieur et inverse la tendance sur une bombe de Giberti: 50-48 à moins de deux minutes du terme. Lempereur enchaîne:: 54-48. "Le passage d’Alicia a l’aile a fait du bien", conclut le coach.

Tintigny 48 – Huy B 61

Pour sa première, Tintigny n’a pas démérité, mais s’incline face à Huy B. "Ce n’est pas une équipe deux fois plus forte que nous, mais ce match tombait peut-être un peu trop tôt", glisse Sébastien Louis.

Après une entame de match équilibrée (6-9, 9-12), Huy prend une légère avance en filant à 11-19. Octave et Mairlot se chargent de remettre les Gaumaises dans le coup: 25-29 au repos.

Si Leboutte plante le premier panier de la seconde période, Huy prend ensuite le dessus. Les Mosanes profitent des mauvais choix offensifs locaux pour s’envoler: 28-40. Mairlot ramène l’espoir: 33-42 avant de voir Huy enchaîner huit points: 33-50 à la demi-heure. "Le plus dommage, c’est que l’écart se fait à cause de petites erreurs de notre part", soupire Sébastien Louis. Malgré une certaine combativité, Tintigny ne reviendra jamais sous les dix points d’écart et s’incline finalement 48-61. "Je retiens la belle réaction en première période et en fin de match, quand nous avons joué en zone, termine le coach. Nous aurions pu baisser les bras, mais cela n’a pas été le cas."