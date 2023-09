Jean Louis Michel était content de la prestation des siens. "La victoire est méritée. Nous avons eu le monopole du ballon en deuxième mi-temps. Ce sont deux erreurs individuelles de notre part qui les maintiennent dans le match. Deux victoires avec la manière, de surcroît, c’est agréable." Lutgen lance les hostilités (1-0, 35'). Michel lui répond cinq minutes plus tard (1-1). À l’heure de jeu, Godfurnon remet les visités aux commandes en exploitant une perte de balle (2-1). Boutenzal place sa tête sur un coup franc de Toscano à l’entrée du dernier quart d’heure (2-2). Quirynen profite d’une glissade d’un défenseur pour filer au but (3-2, 80') avant de voir Toscano faire mouche sur coup franc à cinq minutes du terme (3-3). Le dernier but est signé Butenzal qui s’y reprend en trois fois pour tromper Jung (3-4).

Messancy B 16 – Waltzing 1

Les favoris n’ont fait qu’une bouchée de la jeune équipe des Oranges. Le score était de 5-0 au repos. Afif s’est offert un sextuplé. Grandjean et Grairi ont chacun mis un triplé. Dejardin et L. Mezouari ont planté quant à eux un doublé. Majzoub a sauvé l’honneur des Arlonais.

Signeulx 0 – Halanzy 5

Cedric Bastin, le mentor des Miniers, évoque un match sans rythme. "Sans réelle intensité. Nous avons eu du mal à imposer notre jeu tandis que Signeulx essaye de jouer au foot et est très physique." L’inévitable Migeaux fait 0-1 sur coup franc. Le buteur se transforme en passeur pour lancer R. Valentin (0-2). À la reprise, Jacques sert Migeaux (0-3) qui transforme ensuite un penalty qu’il avait lui-même obtenu (0-4). Monté au jeu, T. Valentin donne au score son allure définitive à cinq minutes du terme (0-5). Notons que Signeulx organisera son Assemblée Générale ce mardi sur le coup de 20 h 45 à la buvette du club.

Meix-le-Tige 1 – Aubange B 6

"C’était un match compliqué. Meix a une belle équipe qui se bat sur tous les ballons. Nous étions plus forts même si c’était moins bon que la semaine dernière", confie Stéfan Castronovo. Modesto ouvre le score (1-0, 13'). Schleich riposte cinq minutes plus tard (1-1). Antunes met les Rouge et Noir devant (1-2, 26'). Deux minutes avant le repos, une belle frappe de Schleich des 25 mètres rassure les Aubangeois (1-3). Bouvy, Cheppe et Antunes salent l’addition après le café (1-6).

Tontelange B 1 – Athus 5

Raphael Muller, le coach des Métallos soulignait la mainmise des siens. "Nous avons déroulé. Avec un peu plus de chance Tontelange aurait néanmoins pu inscrire un but supplémentaire." Malheiro fait sauter le verrou après six minutes (0-1). Il ne faut que trois minutes à Devillet pour égaliser (1-1). À la 45', Coentrao met les Rouges aux commandes (1-2). Malheiro s’offre un triplé dont une belle frappe dans le plafond (1-4). Loth inscrit le dernier but (1-5).

Rachecourt 0 – Arlon B 4

Guy François, le cornac arlonais, n’était pas content du jeu de son équipe. "Le score est mérité mais nous avons livré un petit match. Nous n’avons pas bien joué." Aigbedion débloque le marquoir (0-1, 7'). Crochet double la mise (0-2, 21'). Dans les dix dernières minutes, Foster inscrit deux buts (0-4) dont le premier valait à lui seul le détour.

Fouches 1 – Autelbas 2

Jean-Claude Mayon, le T1 des Marsupilamis, pointait le manque de réalisme de son équipe. "Le résultat n’est pas mérité. Nous ratons notre entame de match. Ensuite, cela a été à sens unique pour nous. Nous avons manqué six ou sept occasions franches." Schmitz ouvre le score sur coup franc (0-1, 8'). Reuter double la mise sur penalty (0-2, 16'). Il faut attendre la reprise pour voir Eischen réussir à réduire l’écart (1-2). À dix minutes du terme, Galhaut reçoit un second bristol mais cela n’empêche pas les Verts de décrocher un second succès.