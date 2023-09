Jamoigne - Toernich a été arrêté

Contrairement à ce qui est indiqué sur le site de l’ACFF, la rencontre de P2A entre Jamoigne et Toernich n’a pas été à son terme. À une dizaine de minutes de la fin, alors que le score était de 1-1, l’arbitre Valentin Poncelet a sifflé un deuxième penalty pour les visiteurs, ce qui a eu le don de faire sortir de ses gonds l’entraîneur de Jamoigne. "J’étais ulcéré par un arbitrage à sens unique depuis le début de la rencontre de la part d’un arbitre qui nous avait déjà fortement pénalisés la saison dernière à Nothomb, indique le T1 Fabian Lambot. C’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Je reconnais que j’ai pété un câble et je m’en excuse. Cet arbitre collectionne les casseroles. Il a été suspendu l’année dernière pour cinq rencontres et c’est lui qui a aussi donné des cartes rouges la semaine dernière à Vance-Habaysienne."