Héros de Florenville, le défenseur Maxime Gomez a joué au but

"Je ne suis pas le meilleur gardien, je n’ai aucun réflexe avec mes mains mais j’ai ressenti une douleur après le contact, donc j’ai préféré continuer entre les perches", déclare le joueur. Deux minutes plus tard, le sort continue de s’acharner sur les hommes de Morgan Matz. Prévot est accroché dans le rectangle, l’homme en noir désigne logiquement le point de penalty. Roberty prend le ballon et bute sur Gomez qui sort le ballon du pied. "Notre préparation de match et nos cinq premières minutes ont été catastrophiques" lançait Guillaume Oosterhof, T2 de Florenville.

Après ce début de match agité, les Florentins prennent le match en mains se créant quelques opportunités mais sans être véritablement dangereux. À la demi-heure de jeu, voyant son équipe en difficulté, Ludovic Lejeune décide alors de changer tout son dispositif tactique et de passer en 3-4-3, sans succès. Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec un score de parité. "Notre première période était au plus bas, le penalty manqué nous met un coup sur la tête", analysait le coach de Harre.

On pensait voir les locaux dominer le deuxième acte, mais c’est sans compter sur un adversaire très bien en place et qui parvient à cadenasser l’entre jeu, obligeant Manhay à jouer des longs ballons. Les Gaumais procèdent par contre-attaque et Leclerc s’en va crocheter Pirquet avant d’enrouler parfaitement pour le 0-1. Ensuite, c’est un jeu d’attaque-défense sans pour autant mettre les portiers en difficulté mise à part le poteau touché par Prévot suivi d’une barre de Maréchal.

HARRE-MANHAY: Janssens 5, Toussaint 5 (81’ El Ouardani), Pirquet 5 (68’ Bouzalmad), Diouf 5, Wilkin 6, Englebert 5, Maréchal 6, Prévot 6, Bierberg 5 (68’ J.Rasquin), Roberty 5, W.Rasquin 5.

FLORENVILLE: Manderrier (1’, Steunou 6), Gomez 8, Beernaert 6, Alexandre 6, Mouton 6, Colette 6, Matz 6, Closse 7, Leclerc 7 (70’ Brunson), Di Felice 6 (63’ Emond)

Arbitre: T. Fivet

Assistance : 50 ; Cartes jaunes : néant.

Note du match: 4 ; But: Leclerc (57’, 0-1).

