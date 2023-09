Fabien Valéri, le coach de Virton, après la défaite devant Visé: "On a tout fait pour qu’ils gagnent"

Namri: "C’est de ma faute"

L’exclusion d’Anas Namri a clairement orienté cette partie. L’arrière droit virtonais, incisif sur son flanc, reconnaissait qu’il aurait dû éviter sa 2 carte jaune. "C’est de ma faute si on perd, avouait l’ancien Stéphanois qui a écopé là de sa première carte rouge chez les seniors. Après avoir pris ma première jaune, j’aurais sans doute dû temporiser plutôt que de me lancer dans un tackle. Je mets le pied sur le ballon, mais l’arbitre a jugé qu’il y avait trop d’intensité."

Avant cela, il aurait pu bénéficier d’un penalty. "Mon adversaire me retient par le bras au niveau de la tête, assurait-il, au même titre que bon nombre de spectateurs placés tout près de la phase. Ensuite, je centre, un défenseur dévie, il y a clairement corner, mais l’assistant indique un coup de pied de but, d’où ma colère à son égard. C’est clair que mon exclusion a tout changé. À onze contre onze, on gagne à tous les coups. On avait plus d’occasions, on passait bien sur les flancs et leur gardien a réussi quelques belles parades. Malgré la défaite, c’est prometteur, comme notre match à l’Antwerp. Et en Coupe, on a montré qu’on avait le bon état d’esprit. Si on poursuit de la sorte, ça va bien se passer."

Crémer: retour gagnant

Si Mayron De Almeida faisait son retour dans les rangs virtonais après une éclipse de sept ans, Arthur Crémer, son ex-équipier chez les Verts, était de retour lui aussi, mais avec une vareuse visétoise sur les épaules. Celle de gardien plus précisément. Et celui qui a, en 2017, défendu à trois reprises les filets de l’équipe fanion de l’Excelsior, a montré tout son talent au public du Faubourg. "Comme cela m’a fait plaisir de revoir Frank Defays une semaine plus tôt (NDLR: Visé a affronté les espoirs de Charleroi), j’étais content de revenir ici. L’accueil était sympa, les supporters ont été gentils avec moi", déclarait-il. Et le citoyen de Theux était d’autant plus souriant qu’il a largement contribué à ce retour gagnant en signant quelques belles parades. "Virton était costaud en première période, analysait-il. Nos adversaires venaient beaucoup par les flancs, en s’appuyant notamment sur les déviations de Mboyo. Il est clair que l’exclusion a changé les choses. L’essentiel pour nous, c’est d’avoir montré de l’envie. Cela n’avait pas été suffisamment le cas à Charleroi, mais ici, on a mis de l’engagement dès le début. On peut être intrinsèquement inférieur à un adversaire, mais on ne peut pas avoir moins d’envie que lui."

Riga: "On peut faire mieux"

L’entraîneur visétois José Riga était forcément heureux de ses premiers points, mais il est convaincu que son équipe peut mieux faire. "On prend vite un but évitable parce qu’on court le risque de jouer dans l’axe alors que j’avais bien prévenu les joueurs, analysait l’ancien T1 du Standard. Virton nous a fait mal par moments, mais les faits de match font partie du foot et on en a profité. On s’est quand même fait peur à la fin alors qu’on aurait dû bien mieux négocier une balle de 1-4. Je suis content de l’état d’esprit, souvent déterminant dans un match, mais je sais qu’on peut mieux. L’équipe est encore en construction et pour une bonne partie des joueurs, la pré-saison a été incomplète. Ils sont arrivés au compte-gouttes, certains n’ont pas encore d’appartement et enchaînent les longs déplacements. Saidi, par exemple, a fait pendant 15 jours les trajets entre Roubaix et Visé, en se levant à 5 h du matin."