Ayant partagé l’enjeu à Erezée lors de la journée inaugurale, Ethe se devait de prendre les trois points devant son public face à une équipe de Chaumont qui alignait sept joueurs de moins de 21 ans au coup d’envoi ! Mais ce fut loin d’être facile pour des Cassidjes qui ont parfois balbutié leur football.

Durant le premier acte, la possession de balle est pour Ethe, mais les imprécisions et les maladresses en milieu de terrain sont nombreuses. De son côté, Chaumont abuse de longs ballons qui n’inquiètent pas la défense locale. Pour créer le danger, les Verts s’appuient sur leurs flancs où Huberty et Lefort donnent du fil à retordre aux défenseurs visiteurs. Il faudra toutefois une approximation du gardien chaumontois pour permettre aux Cassidjes de prendre l’avantage à la demi-heure. Ceux-ci auront l’occasion de faire le break avant la mi-temps. Par Joachim d’abord, d’une frappe sur le montant et puis par Petit ensuite, d’une tête à bout portant sur Goosse. Mais le score ne bougera plus avant la pause.

À la reprise, le mentor chaumontois effectue déjà son deuxième changement, ne lui laissant plus alors que le deuxième gardien comme dernier remplaçant. Ce manque de banc aura peut-être pesé lourd dans la fin de match car, sous un soleil généreux, et après avoir recollé au score grâce à un petit bijou de Mathot, les joueurs de Chaumont vont déployer beaucoup d’énergie pour tenter de conserver le nul face à une équipe d’Ethe, certes volontaire, mais qui pêche trop souvent par manque de clairvoyance ou de précision. Les visiteurs se battent avec un cœur gros comme ça mais, hélas pour eux, à trois minutes du terme, Coopmans scelle le score final à 2-1.

Si le soulagement était palpable dans le vestiaire local, les joueurs de Chaumont, de leur côté, pouvaient quitter la Gaume avec la conviction qu’ils ont des atouts à faire valoir dans cette première provinciale.

ETHE : Reichert 7, Saint-Mard 5, Grevisse 6, Petit 8, Lenoir 6 (60’, Masson 6), Neetens 5, Joachim 6, Aubois 7, Mendoza 4 (56’, Reichling 6), Huberty 7 (89’ Woygnet), Lefort 6 (69’, Coopmans).

CHAUMONT: Goosse 5, Deom 7 (73’, Lambert), Grégoire 8, Bouchat 4 (37’, Durré 7), Mathot 7, Reyter 5 (45’, Mahoux 7), Broeckaert 6, Ben Hamza 7, Pierre 6, Lhoas 6, Wattiaux 5..

Arbitre : M. Étienne.

Assistance : 150

Cartes jaunes: Grégoire, Mendoza, Reyter, Lefort, Petit.

Note du match: 5.

29’, sur un corner de Lefort frappé vers le second poteau, Goosse passe sous la balle. Aubois remet en un temps vers Huberty qui conclut de près (1-0).

70’, à 30 mètres du but d’Ethe, Mathot brosse un magnifique coup franc dans la lucarne de Reichert (1-1).

87’, sur une longue balle de Reichling, Joachim dévie de la tête vers Coopmans qui donne la victoire à son équipe (2-1).