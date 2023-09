Les hommes de Pascal Leboutte ont dû patienter la toute fin de match pour prendre les devants et plier la rencontre en six minutes.

Auparavant, ils s’étaient montrés maladroits en zone de conclusion, par Ravaux, Maboge ou encore Nicolas Leboutte et étaient tombés sur un Gauthier Soroge sortant quelques ballons chauds.

Dans une rencontre assez pauvre techniquement, les deux équipes s’observaient énormément, aucun des arrières latéraux n’est sorti une seule fois de position en 90 minutes, donnant lieu à un jeu trop stéréotypé dans les deux camps: Champlon comptait sur Julien Ravaux sur le côté gauche pour faire la différence, alors que Vecmont lançait des banderilles vers Julien Neu sans trop de précision.

La différence viendra d’une phase arrêtée avec un magnifique coup franc de Marenne pour la toute aussi belle reprise de Sulbout.

Vecmont avait résisté jusque-là, mais a craqué en quelques minutes avec ce penalty léger dans la foulée du premier but et enfin la concrétisation pour Julien Ravaux mettant Vecmont dans les cordes.

20 joueurs convoqués

Quoique certains en pensent chez les Rossoneri, ce Champlon-là est LE grand favori de cette série avec une équipe très complète, sans point faible et un noyau compétitif dont cinq joueurs étaient écartés sur le fil à Vecmont !

"On ne joue pas dans la même cour, reconnaît Michaël Parmentier, le coach de Vecmont. Physiquement, Champlon était un cran au-dessus. Cette formation est plus forte, plus complète dans tous les secteurs. Nous avons manqué de justesse offensivement pour espérer mieux. Notre objectif reste le tour final."

Déjà sept buts encaissés

Gauthier Maboge, qui a quitté Vecmont pour Champlon cet été, affichait un large sourire après le succès de son équipe, mais reconnaissait les manquements des siens.

"On ne peut pas jouer de cette manière toute la saison avec les qualités du groupe, c’était insuffisant, avoue-t-il. Dans le milieu, Vecmont était solide et a bien gêné notre construction. Sans cette phase arrêtée, je ne suis pas certain qu’on débloque la situation. On va retenir les trois points. Mais un candidat au titre doit proposer autre chose."

Champlon, après le 3-0 contre Tavigny, n’a donc toujours pas encaissé dans ce championnat alors que Vecmont devra resserrer les boulons derrière. 4 buts contre Vaux-Noville B puis 3 contre Champlon, c’est trop pour un candidat aux premières places.

De son côté, Champlon a accueilli le revers de Longlier B contre Vaux B avec le sourire repoussant déjà cet adversaire à cinq unités alors que les deux équipes s’affronteront samedi prochain. Pour frapper de nouveau les esprits ?

VECMONT: Soroge, Ruelle, Rollin, Paternoster, B. Broecks, N. Caprasse, Leclère, Neu (80’, E. De Potter), T. De Potter, Y. Caprasse, Forgeur.

CHAMPLON: Gérard, Soroge (82’, Wilmet), R. Marenne, C. Marenne, Sulbout, N. Leboutte (85’, Dessy), Bariseau, M. Leboutte (82’, Pirlot), Maboge (70’, Bastogne), Dessy, Ravaux.

Arbitre : J.-M. Leonard.

Cartes jaunes : Paternoster, Broecks, Ravaux, Pirlot.

Buts : Sulbout (78’, 0-1), Bariseau sur pen. (80’, 0-2), Ravaux (84’, 0-3)

62’, coup franc de Nicolas Leboutte qui termine sur le haut de la barre.

78’, coup franc puissant de Charles Marenne repris de la tête par Sulbout, le ballon termine dans la lucarne (0-1).

80’, légère faute de N. Caprasse sur N. Leboutte dans le rectangle, Bariseau convertit avec un brin de réussite (0-2).

84’, Ravaux file sur la gauche et arme une frappe gagnante (0-3).

Le bulletin de Vecmont

Forgeur à la hauteur

Soroge 6 quelques ballons faciles relâchés, mais aussi quelques arrêts qui laissent son équipe dans le match.

Ruelle 5 de nombreuses relances ratées en début de rencontre et quelques imperfections techniques.

Rollin 5,5 s’il n’a guère mis en difficulté par Maboge, il n’a rien pu amener offensivement. Pas aidé par les appels de ses équipiers.

Paternoster 5 l’arrière gauche a été assez timide en possession de balle et s’il n’a pas été souvent pris en défaut par son opposant, il a été trop discret.

B. Broecks 6 beaucoup d’envie, de détermination, il est tombé sur un bon Charles Marenne dans un duel qui valait le détour.

N. Caprasse 6 le quarantenaire est précieux pour son équipe, gagnant pas mal de duels, replaçant ses équipiers, il a rivalisé avec les jeunes pousses champlonnaises.

Leclère 5,5 il n’a pas eu la vie facile face à Ravaux, mais s’en est souvent bien sorti dans le un contre un sauf dans la deuxième partie de la deuxième rencontre.

Neu 5 une seule occasion, il a été très effacé et jamais servi dans des conditions idéales.

T. De Potter 5,5 quelques phases arrêtées de bonne facture, mais trop de déchets dans le jeu. Sa patte gauche doit amener plus de danger.

Y. Caprasse 5,5 le jeune ailier n’a pu semer la zizanie dans la défense de Champlon. Il manque de coffre, mais affiche une bonne mentalité.

Forgeur 6 l’un des meilleurs Vecmontois, il a récupéré un paquet de ballons et en a fait bon usage très souvent.

Le bulletin de Champlon

Ravaux, le plus dangereux ; Sulbout maitrise

Gérard 6 il a eu très peu de boulot.

Soroge 6 prestation sobre et sans fausse note pour l’arrière droit.

R. Marenne 5,5 trop discret dans l’axe du jeu, il a peu participé à la construction.

C. Marenne 6 s’est contenté de défendre face à Broecks, mais l’a bien fait. Le capitaine a amené de l’impact physique, dans une équipe technique.

Sulbout 6,5 a joué dans un fauteuil en défense centrale et inscrit le but détonateur d’une magnifique reprise de la tête.

N. Leboutte 5,5 le numéro 10 n’a pas pris le dessus dans l’entrejeu musclé des Vecmontois.

Bariseau 6 le défenseur central a passé une soirée vraiment tranquille face à Neu, il inscrit le penalty du 0-2.

M. Leboutte 5,5 l’ailier droit a tenté de faire la différence, sans y parvenir. Il a été rarement impliqué dans les phases offensives qui sont surtout venues du côté gauche.

Maboge 5,5 le seul véritable neuf du noyau de Champlon n’a pas été transcendant face à ses anciennes couleurs. Une frappe cadrée, c’est peu pour l’attaquant de l’équipe dominante.

Dessy 5,5 un gros abattage, mais trop peu de passes vers l’avant. Il a couru beaucoup pour compenser en perte de balle.

Ravaux 6,5 avec un peu d’efficacité, il peut marquer deux ou trois fois. Il sème la panique régulièrement dans le camp adverse, mais doit améliorer la finition, en passant ou en frappant.