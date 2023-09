Lefort 6 Défensivement, il a bien tenu son rôle, mais sur ses quelques incursions offensives en première mi-temps, il s’est montré trop imprécis dans son dernier geste.

Cravatte 6 Présent dans les duels, notamment face au solide Piannetti, il a par contre péché à la relance, abusant de longs ballons.

L. Dufrasne 5 Dans un rôle qu’il découvre, il s’est montré disponible et appliqué à la construction, mais il lui faudra acquérir les réflexes d’un défenseur central. En atteste son positionnement sur les deux premiers buts.

Roman 5Soirée très compliquée pour le jeune latéral. À sa décharge, son opposant du soir, Timmermans, est loin d’être le premier venu.

Brejart 5 En difficulté face au remuant Messaoudi et rapidement averti. Une tuile quand on connait le rôle de "Bréj’" dans le schéma de Damien Tucci.

Dillenbourg 5S’il n’a pas ménagé ses efforts, il a également beaucoup couru dans le vide, peinant à se trouver au bon endroit au bon moment lors des phases de construction adverses.

Toussaint 5Très vite jauni et peu en réussite sur phases arrêtées. Effacé offensivement, comme ses compères chargés d’apporter le danger de la deuxième ligne.

Lahrach 5 Il va devoir retrouver ses marques dans ce rôle de numéro 10 dans lequel il a été formé. Un match à oublier pour le "nuevé".

Debue 5 Match compliqué pour le jeune Diego qui jouait encore en P3 il y a trois mois. Il a passé la majorité de sa rencontre à contenir les montées de son adversaire du soir.

Philippe 7 Match abouti pour le transfuge des dernières heures du mercato. Récompensé par un but, mais il regrettera ce duel manqué à 0-0 et ce penalty non sifflé.

Debehogne 7 Très bonne entrée, dans son style caractéristique ; des appels dans la profondeur, et des frappes hors de la surface, dont celle du 1-2 qui lui permet d’ouvrir son compteur-buts en nationale.

M. Dufrasne 6 Il a donné des solutions de relances courtes à ses défenseurs, particulièrement durant les quinze minutes qu’il a pu partager avec son frère.