Au caractère, Sart a pris sa revanche sur Houffaloise

Houffalize est bien en place et laisse très peu d’espaces aux locaux. Solides dans les duels, les hommes de Gomez secouent l’équipe de Sart qui affiche un visage bien fébrile. Pour autant, les visiteurs n’arrivent pas à se créer des occasions de but.

Deux phases arrêtées

Un peu contre le cours du jeu, Sart profite néanmoins d’une phase arrêtée pour se relancer dans cette rencontre. Un but qui aura le don de réveiller quelque peu les Spirous. Quelques minutes avant les citrons, Lannoy arme une frappe puissante, mais le portier Frère s’interpose.

Au retour des vestiaires, Sart se montre directement conquérant et présent dans les duels. Frère est d’ailleurs obligé de sortir la parade sur une nouvelle frappe de Lannoy. Le même joueur rate l’immanquable quelques minutes plus tard lorsque, esseulé au second poteau, il ne peut cadrer son envoi. Le portier d’Houffalize sort encore le grand jeu sur une reprise de Vissers qui prenait la direction de la lucarne. En face, les Houffalois subissent le jeu imposé par les locaux et peinent à aller inquiéter la défense adverse. À vingt minutes du terme, sur un corner, inexistant selon plusieurs sources, Sart prend l’avance via son buteur Murtezi. Dans les derniers instants, Houffalize hérite de quelques coups francs mal exploités par Benassy et Paquet. Bien trop peu pour revendiquer quoi que ce soit.

SART: Prince 6 ; Tilkin 6, Hubert 6, Rensonnet 6 (60', Bodson 6), Vissers 6 (60', Beaujean 6); Barbette 6 (84', Barry), Lejeune 6, Lannoy 7, Mehmeti 6, Lauwers 6 ; Murtezi 6.

HOUFFALOISE: Frère 7 ; Chekkouri 6, Brichet 6, Andrianne 6, Clotuche 6 ; Blaise 6 (70', Nkanda 5), Benassy 6, Roland 6 (57', Renquin 5), Poncin 6 (86', Henquinet), Paquet 5 ; El Ouaaliti 5 (57', Lentz).

Arbitre: F. Lejeune. Assistance: 120.

Cartes jaunes: Lejeune, Mehmeti, Lauwers, Chekkouri, Andrianne, Clotuche, El Ouaaliti.

Buts: Brichet (5', 0-1), Tilkin (29', 1-1), Murtezi (72', 2-1).

Note du match: 5.

5', le centre de Benassy trouve la tête de Brichet qui conclut ( 0-1).

29', sur un corner de Lannoy, Tilkin reprend de la tête ( 1-1).

72', Murtezi place sa tête sur un nouveau corner de Lannoy ( 2-1).