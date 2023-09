3C | Nicolas Roset offre un point à Bertrix dans le sommet face à Libramont

Une chose est cependant certaine après le match de ce samedi: il faudra compter sur ces deux belles formations dans le cadre de la bataille pour les lauriers. D’aucuns estimaient à juste titre avoir vu une joute digne des divisions supérieures. En effet, hormis des buts à la pelle, cette rencontre était pourvue de tous les ingrédients nécessaires en vue de rendre le sourire aux amateurs du beau jeu dans un stade Jules Guillaume malheureusement clairsemé pour l’occasion.

Un exemple criant à cet égard est la performance d’un Kevin Touillaux des grands soirs, qui outre son leadership, a fait l’étalage de ses qualités techniques bien au-dessus de la moyenne. Un exemple ? Son petit pont en position défensive qui a harangué la foule.

Malgré un manque d’occasions franches, le premier acte est caractérisé par une circulation du ballon intense dans le chef des deux équipes. Aucun des deux gardiens n’a dû véritablement s’employer avant la pause. Ce manque d’opportunité s’explique notamment par la bonne organisation défensive adverse même si les Libramontois ont su profiter d’un petit manque de concentration pour ouvrir le score au retour des vestiaires.

Avis aux recruteurs de P1 et P2

En panne d’inspiration dans le premier quart d’heure du second acte, Bertrix semblait être cuit. Mais les Libramontois n’en ont pas profité pour faire le break. Et à la suite du replacement de Roset en pointe et la montée corrélative d’Andy Pougin en tant que numéro dix, les visités ont par la suite repris le monopole du cuir en se montrant de plus en plus insistants devant les cages d’un Lempereur impérial.

Ce dernier ne saura cependant rien faire sur la belle frappe croisée du joueur-entraîneur local. Ce score de parité est d’ailleurs logique au vu de la physionomie du match.

Le paradoxe dans cette partie ? Le fait que huit biscottes ont été brandies par l’homme en noir dans un match pourtant très fair-play sans véritables fautes grossières. En guise de conclusion, un petit conseil pour les recruteurs des formations de P2, voire P1, il y a indéniablement du potentiel dans ces deux équipes.

BERTRIX : Moreau ; Devresse, A. Nemry, Debroux, Martin, Pierrard, Luis, J. Nemry, Kochanski, Roset Picard.

LIBRAMONT B : Lempereur ; Nelisse, Touillaux, Absil, Regaert, Gillet, André, Guillaume, Roosens, Van Autgaerden, Cardoso.

Arbitre: Didier Mattens.

Buts: André (47’, 0-1), Roset (93’, 1-1).

Cartes jaunes: J. Nemry, Marti, Absil, Gillet, Kochanski, Guillaume, Nelisse, Bouqueau.

Assistance: 90.

47', après un débordement en puissance, Roosens sert utilement André qui ponctue à bout portant. Moreau ne peut que constater les dégâts (0-1).

94', A. Nemry s’arrache comme un beau diable et offre le cuir à Nicolas Roset qui croise parfaitement, hors de portée de Lempereur. (1-1).