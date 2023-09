Six sur six pour Libin qui n’a pas eu la vie facile ce samedi soir. Face à une équipe de Grandvoir venue avec un bloc assez bas, les Libinois ont eu la possession, mais ils ont eu du mal à amener le danger devant la cage de Lambert, qui suppléait Forget pour l’occasion. Après des ballons de Bourgeois et Hotua à côté, Lambert sort bien devant Hotua, isolé par Mays. Avant la pause, Libin insiste. Une frappe de Thonon est repoussée par Lambert. Nollevaux a suivi, mais place au-dessus. L’ailier se rachète dans les arrêts de jeu en profitant d’une mésentente défensive pour crucifier Lambert, qui devra céder sa place en seconde période après une blessure à l’épaule (1-0).

Au deuxième acte, Robert et Léonard ne cadrent pas, tandis que Grandvoir se montre dangereux sur phases arrêtées. Mais Istace, comme à son habitude, se montre souverain face à Bodet, Belhommet ou encore Toussaint.

Tellin 3 – Saint-Hubert 2

Tellin confirme son point arraché face à Ochamps, tandis que Saint-Hubert, qui vient de prendre six buts en deux matches, reste bloqué à la case départ. Tout avait pourtant bien débuté pour les Borquins qui menaient 0-1 à la pause grâce à une reprise de Chardome sur corner. La seconde période est plus animée. Gilain égalise directement avant que Jacob ne remette Saint-Hubert aux commandes. Tellin profite d’un auto-but de Breuskin pour égaliser une nouvelle fois. Les Tellinois arracheront finalement les trois points à dix minutes de la fin lorsque Bihain, grâce à un pressing haut, récupère le cuir, va dribbler Batter et pousse au fond (3-2). "Je pense que notre victoire est méritée, indique Florent Pigeon. En première période, Batter sort déjà deux ou trois gros arrêts. S’il s’agissait d’un match de boxe, nous aurions gagné aux points."

Paliseul 0 – Orgeo 2

Une semaine après avoir perdu deux points face à Corbion, Orgeo a remis les pendules à l’heure. Pourtant assez déforcé et avec une équipe remaniée, Orgeo n’a pas tremblé à Paliseul. Les Orgeotois ont pu compter sur un duo Bolle-Dubois en pleine forme. Par deux fois, l’ancien défenseur de Libramont a servi le caviar pour son équipier. Une première fois après vingt minutes, une deuxième fois dès le retour des vestiaires: 0-2 et quatre points sur six pour Orgeo. Paliseul, de son côté, n’a pas encore décollé. Les Paliseulois sont les seuls à ne pas encore avoir trouvé le chemin des filets cette saison.

Vaux/Sûre 1 – Bouillon 1

Pas de vainqueur dans une partie agréable. "Le spectateur neutre s’est bien amusé", souffle François Devillers. Si chaque équipe a des occasions, c’est Vaux qui ouvre le score. Majerus déborde et centre pour Schoumaker qui, sans se poser de question, envoie une mine dans le plafond: 1-0 au repos. Après la pause, Bouillon pousse et égalise sur penalty. Klaus est accroché par Poos dans le rectangle. L’attaquant se fait justice en plaçant sur la gauche du gardien (1-1). Dans le final, les locaux dominent, mais, par deux fois, Léonard voit ses ballons flirter avec le cadre. Un cadre qui viendra aussi à la rescousse de Larchez sur une tête de Detaille.

Sainte-Ode 1 – Bercheux 2

De retour à Sainte-Ode, Raphaël Bozet est rentré chez lui avec le sourire. En reprenant un centre de Grandville à la dernière minute, Collignon a en effet permis à Bercheux, où Bossicart a joué vingt minutes, d’enchaîner un deuxième succès. Plus tôt dans la soirée, Lanners avait ouvert le score avant que Vermierdt, lancé par Collignon, n’égalise au retour des vestiaires. "Le but est tombé tardivement, mais notre succès est largement mérité, assure Raphaël Bozet. Nous n’étions pas très bons en première période, mais après le repos, nous étions la seule équipe sur le terrain. Avant le 1-2, nous avions raté cinq ou six grosses occasions."

Corbion 2 – Carlsbourg 0

Sans livrer un grand match, que du contraire, Corbion a assuré l’essentiel. La première occasion est pour Carlsbourg, mais la tête de Dion est captée par Denis. Corbion passe devant sur sa première opportunité. Chaidron joue vers S. Naud qui, du bout du pied, place à la gauche de Bays (1-0). Dangereux sur les phases arrêtées, et sur les longs dégagements de Bays, Carlsbourg tente d’égaliser, mais Denis repousse deux essais d’Englebert. Contre le cours du jeu, Corbion fait le break. Tagnon commet l’irréparable dans le rectangle. Vialette ouvre son pied et place dans le petit filet (2-0). Dans les dix dernières minutes, Vialette et Gérard auront l’occasion de planter le troisième, mais sans réussite.

Neuvillers 1 – Ochamps 9

Le carton de la journée. Et pourtant, comme la semaine dernière, tout avait mal débuté pour Ochamps rapidement mené après un auto-but de Baudot (1-0). Mais cette fois, les Canaris ont vite réagi. Deux minutes plus tard, Gourmet trompe Pirlot (1-1). Si Golinvaux sort deux belles parades, les meilleures occasions sont pour Ochamps, mais B. Jourdan et R. Schroeder touchent le cadre. Le cadet des Schroeder est plus précis avant la pause en réalisant le doublé: 1-3. La seconde période tourne au cauchemar pour Neuvillers qui prend l’eau. A. Gillet plante le quatrième Albert réalise un triplé, avec un but sur penalty, avant que Devresse et B. Jourdan ne fixent les chiffres.