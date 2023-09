BAT 81 Tintigny 8 – ESC Waremme 3 Première sortie probante des Tintignolais à cet échelon. Pour y parvenir, ils ont pu s’appuyer sur leur portier Vaguet, en grande forme, durant le premier acte pour faire le gros dos pendant les moments difficiles. Puis ils ont déroulé durant les dix dernières minutes pour remporter un succès sur un score qui ne reflète pas vraiment la physionomie de la rencontre. Dès les premiers instants, Laurent montre la voie à suivre (1-0). Puffet trouve ensuite le gardien. C’est alors que débute le Vaguet show. Celui qui défend aussi les filets de Saint-Mard en prairie signe de nombreux arrêts qui dégoûtent les offensifs visiteurs. Il doit toutefois se retourner à la 19’ (1-1). Juste avant la pause, une frappe de Schmit est renvoyée dans les pieds de Laurent (2-1). Dès la reprise, Beernaert fait 3-1. Waremme ne baisse pas les bras, mais Rocca s’offre un doublé, puis donne un caviar à Schmit (6-2). La messe est dite et Beernaert sort encore de sa boîte (7-2). En fin de partie, Lenoir participe aux festivités en répondant à un troisième but visiteur (8-3).

Division III nationale C

Futsal G4 Sainte-Ode 4 – LBA Halanzy 9 Les visités se sont montrés fort peu inspirés face des Miniers qui ont joué crânement leur chance en profitant des hésitations défensives locales. Dès l’entame, E. Muller trouve la faille, mais N. Louvins lui réplique illico (1-1). Martin rend l’avantage aux siens juste après (1-2). Le rythme du match baisse alors d’un ton et N. Louvins frappe sur la barre, puis égalise (2-2). Après le repos, Halanzy reprend bien et Gallé s’offre un petit festival, mais Mancini lui réplique (3-3). C’est cependant le chant du cygne des visités. On retrouve Gallé à la finition, puis E. Muller qui ajuste un lob alors que Ninane, le gardien ardennais joue haut dans le jeu (3-5). Grandjean fonce dans l’axe pour s’offrir un doublé (3-7). Sur un contre, c’est L. Muller qui ponctue (3-8). Vandenbergh réduit l’écart pour l’anecdote, puis E. Muller parfait le travail dans les derniers instants d’une nouvelle frappe lointaine (4-9).

Techniques

BAT 81 Tintigny 8 – ESC Waremme 3

Tintigny: Vaguet, Lenoir (1), Rocca (2), Puffet, Beernaert (2), Schmit (1) et Laurent (2).

Futsal G4 Sainte-Ode 4 – LBA Halanzy 9

Sainte-Ode: Ninane, N. Louvins (2), Deville, Y. Louvins, Mancini (1), Poitoux, Vandenbergh (1).

Halanzy: Menon, Martin (1), Gallé (2), Grandjean (2), Léonard, E. Muller (3), L. Muller (1).

Les résultats en P1

RC Aubange - NLP Halanzy : 3-6

Habay - RC Arlon : 5-6

Houffalize - Gaumais St-Léger : 3-8

Tintigny B - Soca Bastogne : 6-5