Première inquiétante, seconde rassurante: le résumé de Libramont - Nothomb

Imprécis dans les transmissions, dans les contrôles, les remises et incapables de trouver les relais dans la ligne médiane, les Libramontois ont vu Nothomb profiter d’une mauvaise relance de Jérouville pour ouvrir le score. Et pour le même prix, les promus auraient même pu rentrer aux vestiaires avec une avance plus large, mais Stévenot et Gérard se sont heurtés à la bonne sortie de Delmé. "Certains se sont énervés à la mi-temps. Notamment moi, avoue Charles Delmé . Il fallait un électrochoc. C’est bien beau de dire que nous faisons partie des favoris, mais il faut le montrer sur le terrain. Ce n’est pas parce que tu portes le maillot de Libramont que cela va aller tout seul. Nothomb nous a bougés en première période et c’est inquiétant."

Un coup de gueule, un réajustement tactique avec la montée de Perreaux en numéro huit, deux changements, Samuel Bodet a trouvé la formule gagnante au repos. En quinze minutes, Libramont a planté trois buts et touché une fois les bois. Autant dire qu’à l’heure de jeu, après le but de Blandin, le match était plié. Et si Delmé a dû sortir à bon escient devant Gérard, c’est Libramont qui a hérité des dernières grosses occasions, mais Roemans, par deux fois, et Blandin n’ont pas su cadrer. "La réaction a été rapide et bonne, confirme Charles Delmé. Quand la mentalité et le football sont là, cela va, on l’a vu en seconde période. Cette petite gifle en première période va réveiller tout le monde. Et heureusement, elle ne porte pas à conséquence."

"Un manque de bouteille"

En face, c’était évidemment la soupe à la grimace. Si les Sudistes ont mené au repos, ils ont paru particulièrement nerveux. Même à 0-1 alors que le bloc mis en place par Stéphane Carlier embêtait les Libramontois. "C’est normal car nous avions un match à haute intensité, ce que nous n’avions pas en P2. Nous manquons de bouteille, juge Antoine Parisse. En seconde période, nous n’étions plus en place. Nous devons apprendre à respecter les consignes. Les consignes ? Former un vrai bloc, avec deux lignes de quatre, ce que nous n’avons pas respecté. Nous prenons le 1-1 trop vite. Nous savions que le premier quart d’heure serait important. Ce samedi, c’était un match bonus. Est-ce que des gens s’attendaient à ce que Nothomb gagne ce samedi ? Je ne pense pas."

LIBRAMONT: Delmé 7, Grandjean 6, Jérouville 4 (46’, Destrée 6), Robinet 6, Theis 7, Perreaux 5, Giboux 4 (46’, Bourgeois 6), Schinckus 6 (79, Noppe), Delwiche 5, Blandin 5, Roemans 7.

NOTHOMB: Jacquet 6, Laffargue 6, Feller 6, Parisse 6, Pemmers 6, G. Mairlot 5 (46’, Gena 5), Jooris 5, Dave 5, Minet 5, Gérard 5, Stevenot 6.

Arbitre: Michel Collin.

Buts: Stévenot (11’, 0-1), Roemans (50’, 1-1), Roemans (57’, 2-1), Blandin (60’, 3-1).

Cartes jaunes: Minet, Mairlot, Robinet

Assistance: 70 Note du match: 5

11’, Jérouville relance plein axe dans les pieds de Gérard qui sert Stevenot. L’attaquant croise parfaitement (0-1).

46’, servi par Schinckus, Perreaux voit sa reprise heurter le poteau.

50’, Delmé relance à la main vers Perreaux qui efface son opposant, sert Schinckus qui glisse à Roemans dont la frappe puissante rentre au premier poteau (1-1)

57’, après une mauvaise relance défensive, Roemans contrôle, avance et place (2-1).

60’, remise en retrait trop courte de Dave. Tout profit pour Blandin qui dribble Jacquet et pousse au fond (3-1).