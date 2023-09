Longlier en prend trois, Libramont, Sart et Arlon assurent

Annoncés candidats à la course pour le podium, ou a minima pour le top 5, Libramont, Sart et Arlon ont, sans surprise, maitrisé leur sujet contre des aspirants au maintien, à savoir respectivement Nothomb, Houffalize et Erezée. Si les Arlonais n'ont fait qu'une bouchée des Érezéens, les Libramontois et les Sartois ont tout de même eu quelques frayeurs en début de partie avec les ouvertures du score très rapides de leurs adversaires, avant de revenir dans la partie et de ramener les trois points dans la besace.