L’exclusion de Namri a plombé le match de Virton

Une fois passé le quart d’heure initial, l’équipe de Fabien Valéri, avec Mayron De Almeida dès le coup d’envoi, a su proposer un football varié et bien construit pour desserrer l’étreinte que tentaient de lui imposer des Visétois présents et agressifs dans leur pressing. Guidés par un duo Arib – Ilunga à nouveau bien inspiré, les Verts ont alors multiplié les occasions nettes au prix d’autant d’actions de choix. Un sauvetage d’Ebengué devant Mboyo, une volée de Mbombo à côté, un arrêt de Crémer devant Ilunga, une triple intervention de l’ex-portier virtonais devant Arib, Ilunga et Mbombo puis encore une intervention suspecte sur Namri dans la surface: à plusieurs reprises, un frisson a traversé les travées du Faubourg sans que, toutefois, les Virtonais trouvent la récompense de leurs efforts.

Pire même, ils ont vécu une fin de période et un début de reprise cauchemardesques. Avec l’exclusion de Namri d’abord, pour une deuxième carte jaune tout à fait évitable, puis deux buts visétois en trois minutes après le retour des vestiaires alors que l’équipe locale cherchait au mieux à se réorganiser en infériorité numérique.

La mine de Liamine

Guère aidés par l’entrée de Karamoko au poste qu’occupait Namri, Thibaut Lesquoy et ses équipiers ont alors longtemps cherché leur second souffle et la meilleure manière d’inquiéter à nouveau Crémer dans un match que les Visétois contrôlaient désormais à leur guise.

Il a fallu attendre l’apport de sang neuf pour y parvenir. Et la superbe frappe décochée depuis l’entrée de la surface par Liamine Mokdad, l’un des substituts, pour que le suspense soit relancé à un peu moins de dix minutes de la fin du temps réglementaire. Le forcing final des Gaumais allait cependant s’avérer vain.

Dans le chef des Vert et Blanc, on déplorera certes quelques erreurs évitables qui ont orienté la partie, mais on retiendra aussi le jeu aussi agréable que prometteur déployé au premier acte. Les supporters virtonais ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, qui ont applaudi longuement leurs favoris à l’issue de la partie malgré la défaite.

VIRTON: Martin ; Droehnle (66’, Gomes), Goteni, Namri, Lesquoy ; Guillaume, Arib (66’, Lupano), Ilunga (79’, Genève) ; Mbombo, De Almeida (66’, Mokdad), Mboyo (46’, Karamoko).

VISÉ: Crémer ; Kaluanga, Belhadj, Ebengué-Ewelan, Marmot, Teise ; Gerits, Ararrh-Gnama (34’, Bunchukov), Diakhate ; Saidi (71’, Karraoui), Errahmouni (73’, Bouhlal).

Arbitre: A. Soors. Assistance: 1 087.

Cartes jaunes: Diakhate, Droehnle.

Carte rouge: Namri (40’, 2 CJ).

Buts: Ilunga (7’, 1-0), Errahmouni (8’, 1-1), Diakhate (46’, 1-2), Gerits (48’, pen. 1-3), Mokdad (82’, 2-3).

Note du match: 6.

7’, Arib arrache un ballon dans les pieds d’Ararrh-Gnama et lance Ilunga qui feinte son opposant avant de fixer le portier (1-0).

8’, le jeu a à peine repris qu’Errahmouni hérite d’un ballon dans l’axe et le glisse dans les filets malgré la sortie de Martin (1-1).

40’, Namri, puni trois minutes plus tôt, tackle Marmot trop agressivement et reçoit son second bristol. Virton est à dix.

46’, Diakhate hérite du ballon aux 20 m, se décale sur son pied gauche pour envoyer un obus sous la barre (1-2).

48’, Droehnle accroche Saidi dans la surface. Gerits transforme le coup de réparation (1-3).

82’, Mokdad enroule parfaitement un ballon de l’entrée de la surface ; le cuir prend la direction de la lucarne (2-3).